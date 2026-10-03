Xây Tết 2026: Trao tặng 50 suất học bổng cho con em công nhân thoát nước Hà Nội

Ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Truyền thông, Báo Nhân Dân; ông Tống Văn Nga, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons và ông Phạm Ngọc Toàn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội trao học bổng cho các em học sinh. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Ngày 3/10, Báo Nhân Dân, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông (thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) và Saigon Times Foundation cùng các đối tác tổ chức trao học bổng "Xây nền ước mơ" cho 50 em học sinh là con em các công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, kèm giấy khen. Ngoài học bổng bằng tiền mặt, các đơn vị đồng hành cũng đóng góp sách vở, ba lô và các phần quà thiết thực cho học sinh.

Quang cảnh chương trình. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Sự kiện tại Hà Nội nằm trong chuỗi hoạt động trao học bổng Xây nền ước mơ 2026 trên toàn quốc, tiếp nối các giá trị nhân văn sâu sắc và văn hóa biết ơn của hành trình Xây Tết 2026 do Báo Nhân Dân và Coteccons phối hợp triển khai với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc".

Xây Tết 2026, với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc", là năm thứ tư chiến dịch được triển khai. Năm nay chương trình đã trở thành nền tảng của sự sẻ chia với hơn 70 sở ngành, đơn vị đồng hành, chăm lo cho hơn 33 nghìn công nhân xây dựng, vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại hơn 20 tỉnh thành, trao tặng hơn 40 nghìn phần quà.

Thông qua việc hỗ trợ học tập cho con em người lao động, chương trình góp phần tạo thêm động lực để các gia đình yên tâm làm việc, đồng thời lan tỏa sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp bền bỉ nhưng ít được nhắc đến của họ trong đời sống hằng ngày.

Ông Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông, Báo Nhân Dân cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng và cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Báo Nhân Dân luôn chú trọng triển khai các hoạt động xã hội và chương trình thiện nguyện nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn, cổ vũ những hành động đẹp và tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay vì cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, Báo Nhân Dân đã đồng hành cùng nhiều đơn vị, trong đó chủ lực là Coteccons, tổ chức chương trình Xây Tết hướng tới đối tượng là những người lao động, đặc biệt là công nhân trên công trường, và những năm gần đây là công nhân thoát nước.

Các em học sinh là con em công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội dự chương trình trao học bổng. (Ảnh: VIỆT HÀ)

"Chúng tôi đánh giá cao sự chung tay của các đơn vị trong việc đưa chương trình học bổng đến với con em người lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau. Chúng tôi mong muốn lan tỏa nhiều hơn thông điệp nhân văn này đến nhiều cơ quan, đơn vị để cùng đồng hành, qua đó có thêm nguồn lực để cùng chắp thêm ước mơ, động lực để các em học sinh có thêm những điều kiện thuận lợi trong hành trình nuôi dưỡng ước mơ của mình", ông Ngô Việt Anh nhấn mạnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Ngọc Toàn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, với vai trò là lực lượng chủ lực trong công tác thoát nước, xử lý nước thải, bảo đảm môi trường của Thủ đô, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội thường xuyên phải làm việc trong môi trường vô cùng đặc thù và vất vả.

"Bất chấp mọi khó khăn và áp lực, tất cả anh chị em đều đang quyết tâm, nỗ lực, thầm lặng cống hiến để bảo vệ môi trường sống trong lành, sạch đẹp và an toàn cho người dân thành phố. Đằng sau những đóng góp thầm lặng, những bộ quần áo bảo hộ lấm lem bùn đất ấy, là sự hy sinh của cả một gia đình và ước mong cháy bỏng: dành cho con em mình một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn", ông Phạm Ngọc Toàn nói.

Các công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội dự chương trình. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, các suất học bổng được trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà cao hơn cả là sự ghi nhận và nguồn động viên tinh thần đầy ý nghĩa đối với các công nhân thoát nước, đồng thời góp sức cùng các gia đình anh chị em công nhân vun đắp cho thế hệ tương lai.

Là một trong 50 học sinh được nhận học bổng "Xây nền ước mơ" dịp này, em Trần Hà Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Phương (Hà Nội) không giấu được niềm vui và sự háo hức. Với em, đây là nguồn động lực lớn để bản thân tiếp tục cố gắng trong học tập, đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay.

Chị Đặng Thị Thu Hà, công nhân Tổ bơm 2, Xí nghiệp Thoát nước số 6, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội - mẹ của em Trần Hà Linh cũng có chung niềm vui khi tham gia chương trình do Báo Nhân Dân cùng các đơn vị tổ chức. Theo chị, mỗi suất học bổng không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời động viên, tiếp thêm động lực để các con em công nhân thoát nước tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới những kết quả tốt hơn.

Chị Đặng Thị Thu Hà và con gái Trần Hà Linh chia sẻ niềm vui khi tham dự chương trình học bổng "Xây nền ước mơ" do Báo Nhân Dân cùng các đơn vị tổ chức. (Ảnh: VĂN TOẢN)

"Chương trình tạo cơ hội để các con được gặp gỡ, giao lưu với nhau, từ đó có thêm động lực và quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập. Đây là một chương trình rất thiết thực và nhân văn. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng, để ngày càng có nhiều gia đình, nhiều em học sinh được tiếp cận và được tiếp thêm động lực", chị Hà bày tỏ.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ hai chương trình học bổng "Xây nền ước mơ" được tổ chức. Từ hơn 200 suất học bổng dành cho con em công nhân tại các công trường Coteccons trong mùa đầu tiên, năm nay chương trình mở rộng cả về quy mô lẫn đối tượng thụ hưởng, với tổng 600 suất học bổng.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các em học sinh được trao học bổng. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Trong đó, 350 suất dành cho con em công nhân tại 84 công trường Coteccons trên cả nước; 250 suất còn lại dành cho con em công nhân thuộc 5 công ty vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Đối tượng nhận học bổng là học sinh vừa hoàn thành chương trình từ lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2025-2026, có học lực từ khá trở lên.

Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng lan tỏa văn hóa biết ơn, thể hiện sự ghi nhận đối với những người lao động đang âm thầm đóng góp cho sự phát triển và vận hành của đô thị. Người thợ xây trực tiếp kiến tạo các công trình, trong khi công nhân vệ sinh môi trường và công nhân thoát nước góp phần giữ cho thành phố sạch sẽ, an toàn và vận hành ổn định mỗi ngày.

Các suất học bổng được trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà cao hơn cả là sự ghi nhận và nguồn động viên tinh thần đầy ý nghĩa đối với các công nhân thoát nước, đồng thời góp sức cùng các gia đình anh chị em công nhân vun đắp cho thế hệ tương lai.

Chia sẻ về chương trình, bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị đối ngoại Coteccons nhấn mạnh, mọi vất vả của người cha, người mẹ trên công trường hay ngoài đường phố cuối cùng đều hướng đến một ước mơ: con mình có tương lai tươi sáng hơn.

"Là doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm và xem hạnh phúc của người công nhân là nền móng của thành công, Coteccons mong muốn góp sức cùng các gia đình vun đắp tương lai cho các em. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp thêm động lực để các em theo đuổi việc học, đồng thời gửi lời tri ân đến những người đang góp phần xây dựng và gìn giữ cuộc sống đô thị", đại diện Coteccons bày tỏ.

Sự kiện trao học bổng "Xây nền ước mơ" cho con em các công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, ngày 3/10/2026. (Video: THÀNH HƯNG-HẢI LINH)