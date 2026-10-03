Du lịch Việt Nam đón 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Nguồn: TTXVN)

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1%. Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, lần lượt đạt 3,9 triệu và 3 triệu lượt, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các thị trường có sự khác biệt rõ rệt. Lượng khách Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, trong khi khách Hàn Quốc giảm 5,5%. Ngược lại, nhiều thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng cao, trong đó Philippines tăng 55,2%, Campuchia 40,5%, Singapore 29,8%, Indonesia 25,5%, Malaysia 18,1% và Thái Lan 10,1%. Ấn Độ cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 33%, đạt 505.000 lượt khách. Australia đạt 485.000 lượt, tăng 21%.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Đáng chú ý, các thị trường châu Âu đang phục hồi mạnh. Trong 9 tháng, lượng khách từ khu vực này tăng 55% so với cùng kỳ. Nga dẫn đầu với khoảng 1,1 triệu lượt, tăng tới 160,6%, đồng thời trở thành thị trường châu Âu gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Pháp tăng 13,6%, Đức 16,1%, Anh 9,7%. Trong nhóm thị trường có quy mô nhỏ hơn, Ba Lan tăng 49%, Cộng hòa Séc 26,6%, Thụy Sỹ 25,7%, Thụy Điển 23,6% và Bỉ 19,5%.

Sự gia tăng khách châu Âu tạo thêm dư địa cho các sản phẩm thế mạnh của du lịch Việt Nam như nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày, du lịch tránh mùa đông, cùng những hành trình khám phá di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực.

Du khách tham quan Nhà tù Hỏa Lò. (Nguồn: TTXVN)

Xét theo khu vực, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 74,5% tổng lượng khách quốc tế, song mức tăng chỉ đạt 7,6%. Trong khi đó, lượng khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%.

Đường hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu đưa khách quốc tế đến Việt Nam, chiếm 83,2% tổng lượng khách. Khách nhập cảnh bằng đường bộ chiếm 15,4%, đường biển 1,4%. Đáng chú ý, lượng khách đến bằng đường bộ tăng 29,9%, còn đường biển tăng 27,7%.

Hình ảnh ấn tượng trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới vừa qua. (Nguồn: TTXVN)

Kết quả tăng trưởng của du lịch Việt Nam diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế toàn cầu tăng chậm. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, lượng khách quốc tế trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,4%, trong khi dự báo tăng trưởng cả năm được điều chỉnh xuống còn 1-2%. Khi mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế đang đến gần, bài toán của du lịch Việt Nam không chỉ là tiếp tục tăng số lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi.