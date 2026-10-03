Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34): Sắc xanh từ ý thức người chiến sĩ

Gieo màu xanh trên đất

Bước qua cổng Sư đoàn 9, ấn tượng đầu tiên là màu xanh. Những hàng cây nối nhau dọc các tuyến đường; bồn hoa, thảm cỏ xen kẽ giữa khu nhà ở, nơi làm việc, thao trường, bãi tập. Giữa cái nắng phương Nam, những khoảng xanh ấy khiến doanh trại dịu lại.

Bộ đội Sư đoàn 9 tưới hoa trong khuôn viên đơn vị.

Màu xanh ấy không tự nhiên mà có. Ngay từ quy hoạch tổng mặt bằng, sư đoàn đã tính đến sự hài hòa giữa nhà ở, sân đường, thao trường, khu thể thao với cây xanh, thảm cỏ, rừng cây lâm nghiệp và khu tăng gia sản xuất; cảnh quan từng cơ quan, đơn vị được chỉnh trang phù hợp với điều kiện mỗi khu vực. Nhưng bản quy hoạch chỉ thành hình nhờ những đôi tay người chiến sĩ.

Ngày nghỉ, giờ nghỉ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cắt tỉa cây, trồng cỏ, chăm vườn hoa, củng cố khu tăng gia đã trở nên thân thuộc và tạo thành thói quen, từ tinh thần tự giác chứ không còn là mệnh lệnh. Từ việc trồng dặm một cây hỏng, nhổ cỏ quanh bồn hoa hay khơi lại đoạn rãnh sau trận mưa... Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy được cán bộ, chiến sĩ sư đoàn bền bỉ thực hiện qua năm tháng, góp phần tạo nên diện mạo xanh, sạch, đẹp của đơn vị. Bền bỉ "tích tiểu thành đại", đến nay toàn sư đoàn có 4.270 cây bóng mát, 13.500 cây ăn trái, 52.250 cây lấy gỗ, 43.500 cây cao su, 11.950 chậu cây cảnh và hơn 1.600 tiểu cảnh.

Bộ đội Sư đoàn 9 tích cực tăng gia sản xuất.

Ở Sư đoàn 9 còn một “màu xanh” không dễ thấy bằng mắt: Màu xanh của tài nguyên được sử dụng tiết kiệm. Mỗi số điện, mỗi mét khối nước đều được giao quản lý đến từng phân đội; tiêu chuẩn sử dụng được công khai. Bộ đội ra thao trường, điện trong phòng đã tắt. Nước ngầm, nước mưa và nguồn nước được tận dụng để tưới cây, phục vụ tăng gia. Cứ thế, ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, nước dần thấm vào nếp sống, sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Vun màu xanh trong lòng người lính

Ở Trung đoàn 1, Hạ sĩ Hồ Hoàng Phương (Đại đội 12, Tiểu đoàn 3) có một niềm vui là chăm những cây mai trong khuôn viên đơn vị. Từ khi cây còn xanh lá đến lúc bung những nụ vàng, Hoàng Phương cùng đồng đội tự tay vun đất, tưới nước, tỉa cành. Những ngày, tháng gắn bó ấy giúp người chiến sĩ trẻ coi đơn vị như “ngôi nhà thứ hai”, để hàng cây, bồn hoa, phòng ở, sân chung trở thành một phần cuộc sống và được mọi người nâng niu, giữ gìn.

Bộ đội Sư đoàn 9 chăm sóc cây ở “Tuyến đường kiểu mẫu”.

Cũng ở Trung đoàn 1, chiến sĩ Nguyễn Duy Quan (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) cùng đồng đội tìm thấy niềm vui trong việc chăm hoa, tạo dáng cây cảnh. Từ sở thích và sự khéo léo của những người lính trẻ, mô hình “Chi đoàn nghệ nhân chiến sĩ” ra đời. Ở đó, người chiến sĩ không chỉ chăm sóc mà còn tự tay tạo nên những mảng xanh, những nét đẹp cho đơn vị. Từ việc “được giao chăm sóc” đến “thích chăm sóc”, từ “phải giữ gìn” đến “muốn giữ gìn” là một chuyển biến nhỏ nhưng ý nghĩa, khi việc giữ gìn cảnh quan dần trở thành nhu cầu tự giác của mỗi người.

Ý thức ấy không chỉ thể hiện ở việc trồng cây, quét dọn mà còn trong cách sử dụng điện, nước, giữ vệ sinh phòng ở, bảo quản doanh cụ. Từ những sơ suất nhỏ như cửa kính không cài chốt, doanh cụ sử dụng chưa đúng cách, sư đoàn vừa kiểm tra, chấn chỉnh, vừa chú trọng nêu gương, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay.

Bộ đội Sư đoàn 9 trồng cỏ phủ xanh khu vực thao trường huấn luyện.

Đại tá Phạm Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9 chia sẻ: “Kiểm tra có thể điều chỉnh hành vi, nhưng chỉ sự tự giác mới tạo thành nếp sống. Thước đo thực sự không nằm ở lúc có người kiểm tra mà ở những thời điểm rất bình thường. Người chiến sĩ tự nhớ tắt điện khi ra khỏi phòng, tự khóa vòi nước, tự chăm phần cây xanh được giao và nhắc đồng đội cùng làm. Khi ấy, yêu cầu của tổ chức đã thành nhu cầu của mỗi chiến sĩ”.

Việc nhỏ lặp lại thành thói quen. Thói quen tốt của nhiều người thành nếp sống. Và nếp sống ấy làm nên văn hóa giữ gìn, bảo vệ môi trường của sư đoàn.

Màu xanh bên ngoài hàng rào doanh trại

Trong những đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận cuối năm 2025 và đầu năm 2026, màu xanh ấy theo bước chân người chiến sĩ về với địa bàn đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 phối hợp cùng địa phương trồng mới 300 cây xanh; cải tạo cảnh quan 7 trụ sở ấp và 5 trường học; phát quang, vệ sinh, nạo vét 50km kênh, mương; làm mới 2.340m² đường bê tông. Phần việc nào cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Sư đoàn 9 hỗ trợ nhân dân phát quang, vệ sinh, nạo vét kênh mương.

Đồng chí Võ Thị Kiều Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh, nhận xét: “Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cải thiện đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Chính quyền và nhân dân xã luôn coi cán bộ, chiến sĩ như người thân, tin tưởng và ủng hộ hết lòng”.

Sự lan tỏa còn theo người chiến sĩ về từng gia đình. Mỗi lần thân nhân đến thăm, điều họ mang về không chỉ là hình ảnh một doanh trại xanh, sạch, đẹp mà còn là tác phong nền nếp, cách con em mình nâng niu nơi ăn, chốn ở.