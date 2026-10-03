'Sắc màu năm châu' đưa màu sắc quốc tế xuống phố Hà Nội

Chiều 3/10, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông người dân và du khách đến theo dõi chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu”, thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Chương trình có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ nhiều khu vực trên thế giới, cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam. Các đoàn xuất hiện trong trang phục truyền thống, kết hợp âm nhạc, vũ điệu và hoạt động giao lưu với khán giả, đưa không khí lễ hội từ sân khấu ra không gian phố đi bộ.

Trên các tuyến phố, những đoàn diễu hành lần lượt xuất hiện trong trang phục mang đặc trưng văn hóa của từng quốc gia. Nhiều nghệ sĩ mỉm cười, vẫy tay và tương tác với người xem, tạo nên không khí cởi mở, sôi động.

Người lớn chăm chú theo dõi, trẻ nhỏ hào hứng trước những bộ trang phục nhiều màu sắc, trong khi nhiều bạn trẻ tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh các đoàn nghệ thuật.

Sự đa dạng về trang phục, âm nhạc và cách trình diễn giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận những nét văn hóa khác nhau ngay tại trung tâm Hà Nội. Hình ảnh các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một không gian giao lưu văn hóa trực tiếp giữa người biểu diễn và khán giả.

Áo dài Việt Nam xuất hiện giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế, tạo nên điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa Việt trong chương trình. (Ảnh Linh Vũ)

Khánh Linh, sinh năm 2005, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cho biết biết đến chương trình qua các video được chia sẻ trên TikTok. Sau khi thấy bạn bè đăng tải hình ảnh về lễ hội và các đoàn nghệ thuật quốc tế, Linh rủ bạn đến xem trực tiếp.

“Đây là lần đầu tiên em được xem một lễ hội đường phố quy mô như thế này tại Hà Nội. Em ấn tượng với các đoàn nghệ sĩ nước ngoài trong trang phục truyền thống và không khí giao lưu giữa người biểu diễn với khán giả”, Linh chia sẻ.

Dù phải đứng giữa khu vực đông người, nữ sinh cho biết vẫn hào hứng theo dõi chương trình và coi đây là một trải nghiệm văn hóa mới cùng bạn bè.

Những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia cùng hội tụ trong chương trình diễu hành “Sắc màu năm châu”. (Ảnh Linh Vũ)

Cũng có mặt tại phố đi bộ, ông Quốc Hưng, sinh năm 1978, từ Long Biên đưa vợ con đến theo dõi chương trình sau khi biết thông tin qua truyền hình và báo chí.

Theo ông Hưng, điều gây ấn tượng là sự nhiệt tình của các đoàn diễu hành khi tương tác với khán giả. Những cái vẫy tay, nụ cười cùng sự hào hứng của trẻ nhỏ khiến không khí tại phố đi bộ thêm sôi động.

“Tôi thấy không khí rất rộn ràng, đông vui. Trẻ em thích thú theo dõi, người lớn cũng có thêm một trải nghiệm văn hóa cùng gia đình”, ông Hưng chia sẻ.

Những bộ trang phục truyền thống, âm nhạc và màn giao lưu của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế tạo nên không khí sôi động tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh Linh Vũ)

Diễu hành “Sắc màu năm châu” là một trong những hoạt động của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”. Lễ hội quy tụ đại diện khoảng 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với nhiều hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh và thời trang.

Việc đưa chương trình diễu hành ra không gian phố đi bộ tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tiếp cận các đoàn nghệ thuật, qua đó mở rộng không gian giao lưu và trải nghiệm văn hóa trong khuôn khổ lễ hội.