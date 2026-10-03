Ấn tượng Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' tại Hà Nội

Từ âm nhạc, múa đến trang phục truyền thống, lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa, cùng lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình và phát triển bền vững. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, hòa bình và phát triển bền vững. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Thủ đô Hà Nội được tái hiện sinh động trong không gian lễ hội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục truyền thống của các quốc gia cùng xuất hiện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục truyền thống của các quốc gia cùng xuất hiện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Những tà áo dài Việt Nam tạo nên hình ảnh duyên dáng, góp phần quảng bá vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)