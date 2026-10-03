Người trẻ tìm hiểu truyền thống PCCC từ những câu chuyện có thật

Tiếp cận lịch sử qua câu chuyện con người

Diễn ra ngày 4/10/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 25 năm Ngày toàn dân PCCC. Thông qua phóng sự, giao lưu nhân vật và các tiết mục nghệ thuật, chương trình kết nối câu chuyện của những người chỉ huy giàu kinh nghiệm với cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để người trẻ tiếp cận lịch sử lực lượng từ những con người, vụ việc cụ thể.

Chương trình Nhịp sống Bình Yên là dịp để người trẻ tiếp cận lịch sử lực lượng từ những con người, vụ việc cụ thể.

Trong tuyến nhân vật của chương trình có Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM; Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng PC07, Công an TP.HCM; cùng những cán bộ, chiến sĩ từng tham gia các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn phức tạp. Mỗi câu chuyện mở ra một khía cạnh của nghề: trách nhiệm của người chỉ huy, kỹ năng tiếp cận hiện trường, sự phối hợp giữa đồng đội và nỗ lực bảo vệ tính mạng người dân. Với chiến sĩ trẻ, đó là những kinh nghiệm thực tiễn để tìm hiểu về công việc và những yêu cầu đặt ra trong quá trình rèn luyện, công tác.

Bữa ăn tại hiện trường của người chiến sĩ PCCC và CNCH.

Để một cuộc cứu nạn thành công, lòng dũng cảm cần đi cùng kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kỷ luật và khả năng phối hợp. Những phẩm chất ấy được tích lũy trong quá trình huấn luyện, công tác và qua từng nhiệm vụ. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực khi truyền thống được giới thiệu đến thế hệ kế cận.

Từ sự quan tâm đến ý thức an toàn

Với sinh viên và những người trẻ ngoài lực lượng, câu chuyện về PCCC và CNCH còn gắn với môi trường sống hằng ngày: nhà ở, khu trọ, trường học, nơi làm việc. Việc tìm hiểu công việc của người chiến sĩ có thể mở đầu cho những câu hỏi gần gũi hơn về sự an toàn của chính mình và người thân.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH phối hợp đưa người bị nạn ra khỏi nơi nguy hiểm.

Một chi tiết trong phóng sự, lời kể của nhân vật hoặc tình huống được tái hiện trên sân khấu có thể gợi ra nhiều điều cần tìm hiểu: vì sao việc phát hiện sớm nguy cơ có ý nghĩa quan trọng; vì sao cần biết lối thoát nạn; mỗi người có thể làm gì để góp phần hạn chế sự cố? Giá trị của hoạt động giáo dục truyền thống còn nằm ở khả năng kết nối những câu chuyện đã diễn ra với trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Sự quan tâm đến công việc của lực lượng chữa cháy cần được tiếp nối bằng việc chủ động tìm hiểu kiến thức, tham gia các hoạt động hướng dẫn kỹ năng và chú ý hơn đến điều kiện an toàn trong sinh hoạt.

Với những người trẻ tham gia chương trình là cơ hội tìm hiểu thêm về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Với tình nguyện viên tham gia phục vụ chương trình, quá trình làm việc cùng Ban Tổ chức, tiếp xúc với nhân vật và hỗ trợ đại biểu cũng là cơ hội tìm hiểu thêm về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Những tiếng nói từ chiến sĩ trẻ, sinh viên và tình nguyện viên sẽ góp phần cho thấy cách truyền thống được đón nhận từ nhiều góc nhìn. Người đang bước vào nghề tìm hiểu kinh nghiệm của thế hệ trước; người ngoài lực lượng tìm hiểu thêm về công việc cứu người và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tại chương trình Nhịp Sống Bình Yên, thế hệ trẻ sẽ được gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ qua nhiều thế hệ của ngành PCCC và CNCH.

Từ những câu chuyện có thật, “Nhịp sống bình yên” hướng đến đưa hình ảnh người chiến sĩ PCCC và CNCH đến gần công chúng, đồng thời lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa. Với người trẻ, sự tiếp nối có thể bắt đầu từ việc học kiến thức an toàn, hình thành thói quen có trách nhiệm và cùng người thân quan tâm hơn đến công tác phòng cháy trong đời sống hằng ngày.