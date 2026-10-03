Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

Diễn ra ngay giữa đêm hội tụ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, mùa giải thứ 19 của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội là bức tranh sinh động về một Thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu. Lễ trao giải diễn ra tối 2/10 tại Hà Nội.

Qua 19 năm, sứ mệnh của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội là phát hiện, ghi nhận, vinh danh những tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Ghi nhận người trọn đời gắn bó, sáng tạo và phụng sự thành phố

Ở mùa giải này, từ 11 đề cử chính thức, Hội đồng Giám khảo quyết định trao 6 giải thưởng và một tặng thưởng.

Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận một hành trình trọn đời gắn bó, sáng tạo và phụng sự thành phố.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải - khẳng định Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô.

Bằng Việt thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động trong suốt cuộc đời và sự nghiệp.

Đó là sáng tác văn học, nghiên cứu, khảo cứu về văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội, công tác quản lý nhà nước, công tác hội và tổ chức đời sống văn học nghệ thuật.

Trong sáng tác, Hà Nội là miền cảm xúc bền bỉ trong thơ Bằng Việt, với khoảng 30 bài thơ riêng về thành phố mà ông từng dự định tập hợp thành một tập riêng, trong đó nhiều thi phẩm để lại dấu ấn như Trở lại trái tim mình (1967), Đất này, Thăng Long - Hà Nội (1973), Trò chuyện với Thành phố của đời mình (1974).

Nhà thơ Bằng Việt năm nay ngoài 80 tuổi, có những cống hiến bền bỉ và xuất sắc cho sự phát triển văn học, nghệ thuật và văn hóa của Thủ đô Hà Nội trong suốt mấy chục năm.

Nhận giải thưởng quan trọng nhất, nhà thơ bày tỏ Hà Nội đã mang lại cho ông rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, độc đáo. Ông nhận được rất nhiều ân sủng từ Hà Nội và luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp lại nghĩa tình đó.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nhà thơ Bằng Việt là gương mặt rất quen thuộc với Thủ đô, một gương mặt xuất sắc không chỉ trong lĩnh vực thơ mà còn có rất nhiều đóng góp đối với sự phát triển văn hóa của Hà Nội trong những năm qua. Tình yêu của ông đối với Hà Nội là rất lớn và giải thưởng dành cho ông hoàn toàn xứng đáng.

Mùa giải bội thu

Nhà báo Hồ Quang Lợi (Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Thành viên Hội đồng Giám khảo) nhận định: “Giải thưởng có số lượng đề cử rất phong phú và chất lượng. Hội đồng đã thảo luận, phân tích rất kỹ từng đề cử và thấy rằng trao giải cho đề cử nào cũng xứng đáng. Trong khi số lượng giải thưởng có giới hạn, việc lựa chọn càng phải được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm tính khách quan, công tâm và chính xác”.

Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định đây là mùa giải “bội thu”. Các tác phẩm, ý tưởng, việc làm được lựa chọn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hội họa, sân khấu đến bảo tồn và phát huy di sản, giao lưu văn hóa quốc tế, quy hoạch phát triển đô thị.

Hạng mục Tác phẩm có hai giải chính thức, một tặng thưởng.

Mỗi đề cử có một cách tiếp cận riêng, nhưng đều gặp nhau ở những đóng góp cụ thể dành cho Hà Nội.

Ở hạng mục Tác phẩm có hai giải chính thức dành cho loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương Người con gái Hà Thành của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận tặng thưởng.

Ở hạng mục Việc làm, hai trong số 4 đề cử được trao giải. Hạng mục Ý tưởng cũng tìm được chủ nhân xứng đáng với Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.