Nam Khánh Hòa kích cầu du lịch bằng văn hóa bản địa

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Với chủ đề “Trở về miền văn hóa Chăm – Tìm lại giấc mơ Chapi Raglai huyền thoại”, chương trình không dừng lại ở một chuyến khảo sát thông thường mà được thiết kế như một hành trình trải nghiệm chuyên sâu mang thông điệp cốt lõi: "Một chuyến đi – Hai di sản".

Điểm nhấn xuyên suốt hành trình là sự kết nối nhịp nhàng giữa hai mảng màu văn hóa độc đáo của dải đất Nam Trung Bộ.

Mở đầu là sắc màu di sản Chăm khi đoàn khảo sát vượt qua những ranh giới địa lý quen thuộc để hòa mình vào không gian tâm linh linh thiêng tại tháp Pô Klong Garai trong nghi thức mở cửa tháp dịp Lễ hội Katê, đồng thời chứng kiến sức sống bền bỉ của nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.

Nối tiếp dòng chảy ấy là hơi thở núi rừng Raglai khi hành trình rời dải đồi cát Mũi Dinh để tiến sâu vào Phước Bình. Tại đây, tiếng đàn Chapi vang vọng giữa đại ngàn, những câu chuyện cổ tích bên đống lửa trại thôn Hành Rạc và trải nghiệm sinh thái tại suối Ka Nhôn đã mang lại góc nhìn hoàn toàn mới về sản phẩm du lịch cộng đồng.

Sợi dây liên kết tâm hồn giữa hai dân tộc được gói gọn trong câu dân ca "Chăm sa-ai Raglai adei" (Chăm là chị cả, Raglai là em út) chính là chất liệu độc đáo để các đơn vị lữ hành sáng tạo nên những tuyến tour chuyên đề mang tính tự sự cao.

Ông Lê Diệp Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức cho biết: "Việc liên kết du lịch không thể nằm trên giấy mà phải được cụ thể hóa bằng những sản phẩm có khả năng đưa vào khai thác thực tế. Chuyến khảo sát trực tiếp giúp doanh nghiệp 'đo đếm' chuẩn xác chất lượng dịch vụ, từ đó bắt tay với cộng đồng bản địa xây dựng các tour thương mại bám sát thị hiếu du khách hiện đại".

Du khách trải nghiệm Vườn quốc gia Phước Bình

Không gian sống động trong Lễ hội Katê của đồng bào Chăm

Hành trình sẽ khép lại vào ngày 12.10.2026 sau hoạt động khảo sát vườn nho đặc sản và buổi tọa đàm tổng kết. Việc quy tụ 50 "người mở đường" lữ hành được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, đưa sản phẩm du lịch di sản và sinh thái Nam Khánh Hòa cất cánh trên bản đồ du lịch trong nước lẫn quốc tế.