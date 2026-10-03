Kha Sơn đẩy nhanh tiến độ các dự án

Chủ tịch UBND xã Kha Sơn vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công.

Bàn giao mặt bằng từ sự đồng thuận

Dù hoàn cảnh còn khó khăn, chưa có nơi tái định cư, gia đình bà Đào Thị Hương, ở xóm Đức Thịnh, đã nhận tiền bồi thường, chuyển đến ở tạm tại nhà người thân để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức.

Sự vận động, hỗ trợ của chính quyền xã Kha Sơn cùng nhà thầu thi công đã giúp gia đình bà chủ động thu xếp việc di chuyển.

Bà Hương chia sẻ: Gia đình tôi hiểu và đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án nên sẵn sàng di dời sớm. Hiện, đồ đạc được gửi tại nhà mẹ đẻ, còn các thành viên trong gia đình chuyển đến ở nhờ nhà con gái. Tôi mong muốn sớm được bố trí đất ở mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Việc gia đình bà Hương sớm bàn giao mặt bằng góp phần tạo thuận lợi cho quá trình thi công. Tuy nhiên, phía sau sự đồng thuận ấy là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, nhất là nơi ở và sinh kế của người dân sau khi di dời. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai các dự án có thu hồi đất, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Dự án Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức có tổng diện tích 72,46ha, trong đó đất công, đất công cộng là 7,56ha, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 64,9ha.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 718 hộ dân; qua rà soát, khoảng 11 hộ có đất ở, nhà ở phải di chuyển. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 59,2ha, tương ứng trên 90% diện tích cần thu hồi.

Hiện, có 6 đơn vị đang thực hiện các thủ tục đầu tư vào Cụm công nghiệp. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng là yêu cầu cấp thiết.

Ông Dương Nguyên Bình, Quản lý giải phóng mặt bằng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Bình, đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án. Đơn vị thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp với địa phương vận động người dân, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phát sinh. Ngay khi tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu huy động máy xúc, máy lu, máy ủi cùng nhân công để triển khai xây dựng hạ tầng.

Nhằm rút ngắn thời gian thi công, các hạng mục được triển khai đồng thời. Cùng với đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, đường ống thu gom nước thải công nghiệp và đèn chiếu sáng cũng được xây dựng song song, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp.

Bám sát hiện trường, tháo gỡ từng vướng mắc

Trên địa bàn xã Kha Sơn có 10 dự án đang triển khai. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã vận động 503 hộ thực hiện kiểm đếm với tổng diện tích 50,55ha; vận động 1.007 hộ nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng số tiền 214,35 tỷ đồng, bàn giao 51,87ha đất.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, xã tập trung hoàn thiện hồ sơ, xác định nguồn gốc đất, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức đã được giải phóng hơn 90% mặt bằng.

Một số dự án đã cơ bản có mặt bằng để triển khai thi công. Cụ thể, Dự án Khu dân cư Kha Sơn đã giải phóng mặt bằng 11,82ha, vận động 143 hộ nhận tiền bồi thường với tổng số 45,28 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư số 1 xã Tân Đức đã được giải phóng mặt bằng 19,64ha. Đối với Dự án Khu công nghiệp Phú Bình, phần diện tích thuộc xã Kha Sơn đã giải phóng được 19,04ha trên tổng số 20,24ha.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND xã Kha Sơn, cho biết địa phương xác định công khai, minh bạch các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận. Qua đó, người dân nắm rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chủ động phối hợp trong quá trình thu hồi đất.

Cùng với đó, xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động, đồng hành với người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Từ chủ trương đến thực tiễn, lãnh đạo xã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân, điều phối công việc và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các vướng mắc liên quan đến hồ sơ bồi thường, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng được tập trung xử lý, gắn với tiến độ thi công và yêu cầu thực tế của từng dự án.

Dù đạt được những kết quả tích cực, khối lượng công việc còn lại vẫn khá lớn. Riêng tại Cụm công nghiệp Lương Phú - Tân Đức, còn 110 hộ với diện tích 8,88ha đã kiểm đếm nhưng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án bồi thường, hỗ trợ; 20 hộ với diện tích 4,5ha chưa thực hiện kiểm đếm.

Trong quý IV, xã Kha Sơn tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, vận động các hộ nhận đất tái định cư, di chuyển mộ và bàn giao mặt bằng.

Địa phương đồng thời chú trọng hỗ trợ người dân, tập trung giải quyết dứt điểm từng trường hợp còn vướng mắc, tạo điều kiện để nhà thầu sớm tiếp nhận mặt bằng, đẩy nhanh thi công, phấn đấu bảo đảm tiến độ các dự án, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.