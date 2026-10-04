Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng dự kiến bàn giao giữa tháng 11

1.500 công nhân làm 3 ca đưa dự án về đích

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về vốn và thủ tục pháp lý, công trình kéo dài nhiều năm. Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa dự án vào vận hành.

Cống ngăn triều Mương Chuối thuộc dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỷ đồng của TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại các công trường thuộc 8 cống kiểm soát triều lớn và tuyến đê, kè, nhà đầu tư Tập đoàn Trung Nam huy động khoảng 1.500 kỹ sư, công nhân làm việc 3 ca mỗi ngày.

Các hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện nhà quản lý, lắp đặt hệ thống điều khiển cửa van, âu thuyền và chỉnh trang cảnh quan ven sông.

Theo kế hoạch, ngày 15/11, nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước và đơn vị tư vấn giám sát bàn giao 8 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cống Kinh, Mương Chuối, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Bà Bướm; cùng 43 cống nhỏ và gần 7km đê, kè bảo vệ.

Đến nay, cống Tân Thuận và Bến Nghé đã được vận hành thử nghiệm. Cống Mương Chuối - hạng mục có quy mô lớn nhất - đạt khoảng 95% khối lượng. Hệ thống trụ tháp, 4 cửa van và âu thuyền đã cơ bản hoàn thiện. Nhà quản lý trung tâm cũng đã được đưa vào sử dụng.

Tại công trường, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao.

Công nhân thi công 3 ca/ngày, tất bật trên các công trình để đảm bảo tiến độ. Ảnh: TK

Hạng mục đê kè cũng đang dần hoàn thiện. Ảnh: TK

Người dân chờ ngày công trình vận hành

Cùng với hệ thống cống kiểm soát triều, hạ tầng ven sông, rạch tại nhiều khu vực cũng được nâng cấp. Bờ kè được xây dựng kiên cố, đường giao thông mở rộng, vỉa hè lát đá và trồng cây xanh, tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân.

Bà Phạm Thị Sang Thiệp, 64 tuổi, sống gần khu vực cống Mương Chuối 22 năm, cho biết bà chứng kiến công trình hình thành qua nhiều năm.

"Trải qua gần chục năm chờ đợi, đến nay thấy bờ kè cống Mương Chuối và con đường trước nhà rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát hẳn. Người dân ai nấy đều phấn khởi", bà Thiệp nói.

Bà Phạm Thị Sang Thiệp cho biết rất phấn khởi, ngóng chờ ngày công trình chống ngập vận hành. Ảnh: TK

Ông Võ Nam Tiến Hoàng, 63 tuổi, người dân sống gần cống Mương Chuối, cho hay trước đây mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường, nước thường tràn vào nhà, ảnh hưởng sinh hoạt.

Theo ông, việc đường sá được nâng cao, chỉnh trang khiến người dân phấn khởi và mong toàn bộ hệ thống sớm vận hành đồng bộ.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam, cho biết những vướng mắc của dự án đã từng bước được tháo gỡ. Nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại.

"Cái được lớn nhất của anh em kỹ sư, nhà thầu trên công trường không chỉ là ngày công trình cán đích, mà là thấy bà con thực sự mừng vui", ông Thịnh nói.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam thông tin về tiến độ dự án. Ảnh: TK

Theo ông Thịnh, khi đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng phát huy hiệu quả chống ngập cho khu vực rộng lớn của TPHCM. Ông khẳng định công trình sẽ đạt hiệu quả 100% theo mục tiêu đề ra khi vận hành.

Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ hiệu quả, hệ thống cống và đê, kè phụ trợ cần được khép kín. Liên quan khoảng 19 điểm cống và đê nhỏ còn lại, ông Thịnh cho biết TPHCM đang đánh giá, triển khai các giải pháp để thực hiện đồng bộ.

"Về cơ bản dự án đã giải quyết được vấn đề ngập úng. Tuy nhiên sẽ có một vài vị trí còn hở khiến nước tràn vào. Những điểm này cần tiếp tục được xử lý để công trình phát huy hiệu quả đồng bộ", ông Thịnh nói.