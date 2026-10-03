Khai trương trung tâm AEON quy mô vừa đầu tiên tại Đồng bằng sông Hồng

Toàn cảnh khu trung tâm thương mại AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng. Ảnh: AEON Việt Nam.

Được định vị là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba của AEON tại Việt Nam sau các dự án tại Tân An và Đà Nẵng, AEON Hải Dương có tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m2 gồm 3 tầng nổi.

Tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội và Hải Phòng, dự án được kỳ vọng phục vụ khoảng 330.000 cư dân trong bán kính di chuyển 15 phút, hướng đến các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và sinh viên.

Không gian tại đây được kiến tạo theo ý tưởng "Thiên đường dành cho gia đình ba thế hệ", kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON và 37 cửa hàng chuyên doanh.

Tầng 1 tập trung cho ẩm thực, làm đẹp và thời trang với siêu thị thực phẩm, khu Delica và các nhà hàng, cà phê. Tầng 2 dành cho thời trang, đồ gia đình, sách, khu Mẹ và Bé Kids Republic cùng hai trung tâm giải trí KID’S BOX JUMBO và GiGO. Tầng 3 là không gian giải trí cao cấp với rạp chiếu phim AEON Beta Cinema, bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện hiện đại.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AEON Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, Trung tâm mua sắm AEON Hải Dương chính thức tổ chức lễ khai trương và cùng người dân địa phương mở ra một chương phát triển mới.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào sự phồn vinh của cộng đồng, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và đồng hành cùng sự phát triển của các đối tác”.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AEON Việt Nam.

Chia sẻ và đánh giá cao những cam kết đó, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tin tưởng dự án sẽ hoạt động hiệu quả, trở thành điểm đến hấp dẫn và đóng góp tích cực vào sự phát triển thương mại, dịch vụ của địa phương cũng như quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại sự kiện. Ảnh: AEON Việt Nam.

Nhìn nhận dự án dưới lăng kính ngoại giao, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, việc khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương sẽ mang lại sự tiện nghi, thuận lợi, niềm vui cũng như động lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho người dân và người lao động tại địa phương, góp phần mang đến thêm nhiều sắc màu tươi mới và nụ cười rạng rỡ trong cuộc sống hàng ngày cho con người nơi đây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: AEON Việt Nam.

Bên cạnh không gian mua sắm và giải trí, AEON Hải Dương còn chú trọng đồng hành phát triển bền vững cùng cộng đồng thông qua việc tạo ra khoảng 900 cơ hội việc làm. Trung tâm đồng thời đóng vai trò cầu nối tiêu thụ nông sản và đặc sản địa phương như vải sấy, ổi đặc sản.

Ngoài ra, dự án tích hợp nhiều cây xanh và đang hoàn thiện các tiêu chuẩn khắt khe để hướng tới đạt hai chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced và LOTUS nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương do Công ty TNHH AEON Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng, tương đương gần 50 triệu USD. Dự án được khởi công vào ngày 19/4/2025 và trải qua quá trình thi công trong khoảng hơn một năm; chính thức mở cửa đón khách ngày 1/10/2026 trước khi tổ chức lễ khai trương vào ngày 3/10/2026. Về quy mô, dự án sở hữu tổng diện tích khu đất khoảng 3,6 đến 3,7 ha cùng tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 38.100 m2 gồm 3 tầng nổi. Công trình này đánh dấu cột mốc là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.