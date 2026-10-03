Cần rà soát bảo đảm sự đồng bộ giữa các luật về bất động sản
Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính lần thứ 6, thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ, thống nhất các quy định giữa các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); xác định rõ nội dung áp dụng theo từng luật.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/can-ra-soat-bao-dam-su-dong-bo-giua-cac-luat-ve-bat-dong-san-10432653.html