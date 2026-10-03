Cần rà soát bảo đảm sự đồng bộ giữa các luật về bất động sản

Đưa các cơ sở sản xuất không còn phù hợp ra khỏi khu dân cư là chủ trương nhằm từng bước khắc phục những vấn đề về môi trường, bảo đảm an toàn, sử dụng đất đúng quy định và tổ chức lại không gian sản xuất phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Tại phường Dương Nội (Hà Nội), chủ trương đang được triển khai theo lộ trình với sự vào cuộc của chính quyền và sự chủ động của các cơ sở sản xuất.