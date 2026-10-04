Vượt khó đưa dự án xuất tuyến 110kV Dương Kinh về đích đúng tiến độ

Khởi công ngày 6-3, dự án đã hoàn thành nghiệm thu, đóng điện ngày 29-9, đúng tiến độ EVNNPC giao. Với tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng, công trình xây dựng mới 9,333 km đường dây 110 kV, gồm đường dây trên không và cáp ngầm, kết cấu 2 mạch và 4 mạch sau TBA 220 kV Dương Kinh.

Phó tổng giám đốc Hà Huy Tâm trao Giấy khen của Tổng giám đốc EVNNPC tặng các đơn vị có thành tích trong quá trình triển khai hoàn thành dự án.

Hoàn thành trong khoảng 6 tháng, dự án không chỉ bổ sung một công trình quan trọng cho lưới điện Hải Phòng mà còn ghi dấu nỗ lực của các đơn vị trong quá trình tổ chức, phối hợp và triển khai một công trình có yêu cầu cao về tiến độ, kỹ thuật và điều kiện thi công.

Đằng sau mốc đóng điện đúng kế hoạch là quá trình các bên cùng chủ động vào cuộc, phối hợp xử lý công việc và tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, bám sát từng mốc tiến độ

Với đặc thù tuyến đi qua nhiều địa bàn và nhiều điều kiện địa hình, đô thị khác nhau, xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh đặt ra yêu cầu cao cả về kỹ thuật lẫn tổ chức thi công. Công trình kết hợp nhiều loại hình kết cấu, từ đường dây trên không, cáp ngầm, các đoạn đi dọc kênh, vượt sông, qua hào kỹ thuật đến khu vực đô thị đông dân cư.

Tuyến công trình kéo dài qua nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các đối tượng sử dụng đất. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai, dự án phải đồng thời xử lý nhiều yêu cầu về quy hoạch, hướng tuyến, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Phó tổng giám đốc Hà Huy Tâm phát biểu tại lễ khen thưởng.

Một trong những nội dung cần nhiều thời gian phối hợp là xác định hướng tuyến phù hợp. Phương án ban đầu khi đưa vào thực tế phát sinh một số vấn đề liên quan đến quy hoạch, thu hồi đất, dân cư và chi phí đầu tư. Công ty Điện lực Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan đã rà soát, nghiên cứu lại phương án, từng bước thống nhất hướng tuyến phù hợp hơn, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân và hạ tầng đô thị.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được xác định là một trong những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ. Tuyến đi qua nhiều địa bàn, trong khi yêu cầu triển khai ở mức cao, vì vậy việc tạo mặt bằng và điều kiện thi công phải được thực hiện đồng bộ để các mũi thi công có thể triển khai theo kế hoạch.

Đặc biệt, Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án khi công trình đã được triển khai một thời gian. Trong điều kiện thời gian còn lại không nhiều, việc tiếp nhận một dự án có nhiều hạng mục, phương thức thi công và đầu mối phối hợp đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức, quản lý và điều hành.

Trước yêu cầu đó, EVNNPC xác định đây là công trình cần được tập trung chỉ đạo. Tiến độ dự án được kiểm soát thông qua các cuộc họp giao ban thường xuyên; từng mốc công việc, từng đầu việc và trách nhiệm của mỗi đơn vị được xác định cụ thể. Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chuyên môn cùng Công ty Điện lực Hải Phòng thường xuyên rà soát tình hình thực hiện về thủ tục, mặt bằng, kỹ thuật và tiến độ để kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp.

Công trình đi qua nhiều khu vực đô thị đông đúc.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Phó tổng giám đốc EVNNPC Hà Huy Tâm cho biết, việc quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án về Công ty Điện lực Hải Phòng là một quyết định được cân nhắc kỹ. Kết quả đóng điện công trình đúng kế hoạch cho thấy Công ty đã đáp ứng được sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty.

Chia sẻ về quá trình triển khai công trình, ông Nguyễn Hữu Hưởng, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, tập thể lãnh đạo công ty xác định rõ tinh thần: “Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng”. Lãnh đạo công ty trực tiếp bám sát dự án, thường xuyên làm việc với các sở, ngành, chính quyền địa phương, nhà thầu và các bên liên quan để xử lý từng vấn đề phát sinh. Thay vì chờ đợi, Công ty chủ động nhận trách nhiệm, phân loại từng phần việc để giải quyết, tạo mặt bằng và điều kiện thi công cho nhà thầu.

Về đích trong 6 tháng, mở thêm kinh nghiệm cho những công trình tiếp theo

Việc công trình được hoàn thành trong khoảng 6 tháng cho thấy sự tập trung chỉ đạo của Tổng công ty, năng lực tổ chức, điều hành của Công ty Điện lực Hải Phòng và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phối hợp của các nhà thầu. Đây không đơn thuần là việc đáp ứng một mốc tiến độ, mà còn là kết quả đáng ghi nhận đối với một dự án có mức độ khó và phức tạp cao hơn so với điều kiện thông thường.

Từ kết quả đó, Phó tổng giám đốc Hà Huy Tâm cho rằng dự án có thể trở thành một thước đo tham chiếu mới trong tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty, đặc biệt về phương thức điều hành tiến độ, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, huy động nguồn lực và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án với các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện.

Phó tổng giám đốc EVNNPC đề nghị Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và phương pháp điều hành đã được kiểm chứng; đồng thời các đơn vị trong Tổng công ty nghiên cứu, lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp để áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Việc hoàn thành và đưa Dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Dương Kinh-Đấu nối đường dây 110 kV Đồng Hòa-Đình Vũ vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc giải tỏa công suất TBA 220 kV Dương Kinh, tăng cường khả năng liên kết và nâng cao độ tin cậy của lưới điện 110 kV khu vực.