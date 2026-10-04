Cận cảnh 2 khu 'đất vàng' được đề xuất thanh toán dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Một khu đất hai mặt tiền giữa trung tâm Tp.HCM, một khu đất rộng gần 3ha từng là trung tâm thương mại, nay cùng được đề xuất dùng để thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập.

Theo phương án UBND Tp.HCM báo cáo và được Hội đồng Nhân dân Tp.HCM thông qua, hai khu đất trên đường Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt được đưa vào danh mục thay thế cho hai khu đất không còn đủ điều kiện thanh toán, với nguyên tắc giá trị quỹ đất phải được xác định theo quy định và không vượt quá giá trị hợp đồng BT.

Khu đất số 257 Trần Hưng Đạo nằm tại góc giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu, phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM. Khu đất có diện tích hơn 2.300m², nằm trên trục đường trung tâm và sở hữu vị trí hai mặt tiền.

Khu đất nằm giữa khu vực đô thị sầm uất, từ vị trí khu đất 257 Trần Hưng Đạo có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường trung tâm Tp.HCM. Khu đất cách khu vực chợ Bến Thành khoảng 1km.

Khu đất tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu, tạo không gian tiếp cận từ hai hướng đường. Đây cũng là một trong những yếu tố làm vị trí khu đất được đánh giá có giá trị khai thác cao.

Trước đây, khu đất 257 Trần Hưng Đạo được giao cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Tp.HCM quản lý. Trong nhiều năm, khu đất chủ yếu được khai thác làm phòng tập gym và một số dịch vụ thương mại. Theo hồ sơ quy hoạch, khu đất có một phần chức năng đất hỗn hợp, một phần đất ở hiện hữu chỉnh trang và phần còn lại là đất giao thông.

Khu đất 257 Trần Hưng Đạo là một trong hai khu đất được UBND Tp.HCM đề xuất bổ sung vào danh mục thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập. Cả hai khu đất đã được Nhà nước thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và được Hội đồng Nhân dân Tp.HCM thông qua (hồi tháng 8/2026) bổ sung vào quỹ đất để trả BT cho dự án chống ngập.

Khu đất thứ 2 được đề xuất bổ sung vào danh mục thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập là 79B Lý Thường Kiệt nằm tại phường Tân Hòa, TP.HCM. Khu đất có diện tích gần 3ha, là phần diện tích lớn trong khu vực đô thị hiện hữu.

Khu đất này trước đây từng là Trung tâm thương mại CMC Plaza Lý Thường Kiệt. Công trình đã đóng cửa từ nhiều năm và đang chờ phương án sử dụng mới.

Mặt tiền khu đất 79B Lý Thường Kiệt được quây tôn kín. Phía bên trong, diện tích đất được sử dụng làm nơi đỗ xe ô tô trong thời gian chờ phương án sử dụng tiếp theo.

Khác với khu đất trên đường Trần Hưng Đạo, khu 79B Lý Thường Kiệt có diện tích lớn, nằm trong khu vực trung tâm quận Tân Bình cũ, xung quanh là hệ thống đường giao thông và các khu dân cư hiện hữu.

Theo quy hoạch, khu đất 79B Lý Thường Kiệt có chức năng hỗn hợp gồm nhà ở, thương mại dịch vụ và công viên cây xanh. Khu vực này đã có quy hoạch chi tiết 1/500, dự kiến xây dựng chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên.

Những ngày qua, tình trạng ngập tại nhiều khu vực thấp trũng của Tp.HCM vẫn diễn biến phức tạp khi xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường. Nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, cho thấy nhu cầu hoàn thiện các công trình kiểm soát triều, chống ngập vẫn rất cấp thiết.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đang được thành phố phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện. Dự án gồm hệ thống cống kiểm soát triều, trạm bơm và các tuyến đê/kè, nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km². Việc xử lý phương án thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo cơ sở để dự án sớm hoàn thành và đưa vào vận hành.

7 khu đất dùng để thanh toán dự án chống ngập Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Tp.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu được khởi công năm 2016 theo hình thức BT, với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư. Theo phương án hiện nay, Tp.HCM sử dụng 7 khu đất để thanh toán hợp đồng BT dự án này, gồm: C8A Khu A – Khu đô thị Nam TP.HCM, 232 Đỗ Xuân Hợp, 762 Bình Quới, 118B Trần Đình Xu, 1005 Thoại Ngọc Hầu, 79B Lý Thường Kiệt và 257 Trần Hưng Đạo. Trong đó, 3 khu đất gồm: C8A, 232 Đỗ Xuân Hợp và 762 Bình Quới đã được Tp.HCM giao cho các doanh nghiệp thuộc Trung Nam để thực hiện thanh toán hợp đồng BT. Hai khu 79B Lý Thường Kiệt và 257 Trần Hưng Đạo được bổ sung để thay thế khu đất 299 Đào Trí và khu đất 4,2ha tại phường Phước Long do hai khu đất này không còn đủ điều kiện pháp lý để thanh toán.