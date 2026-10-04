Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng

Năm 2009, khi Tập đoàn Nam Cường mở bán chung cư CT7, CT8 tại Dương Nội, hình thức bốc thăm quyền mua căn hộ tạo nên cảnh chen chúc tại sàn giao dịch. Khoảng 900 khách hàng đăng ký bốc thăm quyền mua 300 căn hộ. Giá bán khoảng 15-20 triệu đồng/m2. Sau bốc thăm, một số căn hộ còn được bán lại với mức chênh từ 80 đến 100 triệu đồng.

Thời điểm đó, hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích tại Dương Nội chưa phát triển đồng bộ. Một số tuyến đường đến khu vực còn đi qua nghĩa trang. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường lúc đó rất khác. Nguồn cung chung cư còn hạn chế, đặc biệt ở phân khúc phù hợp với các gia đình trẻ.

Sau cụm chung cư CT7, CT8 của Nam Cường, Dương Nội tiếp tục xuất hiện thêm nguồn cung mới, trong đó có tiểu khu ParkView Residence do CEN Invest phát triển.

ParkView Residence gồm 3 tòa tháp H, I và J, nằm liền kề cụm CT7. Dự án được triển khai vào khoảng giữa thập niên 2010 và bàn giao căn hộ cho cư dân trong giai đoạn 2016-2017. So với những tòa chung cư được xây dựng trước đó, ParkView Residence được phát triển theo mô hình tiểu khu có không gian nội khu riêng, cùng một số tiện ích như bể bơi và khu cảnh quan.

Các chung cư tại Dương Nội. Ảnh: Duy Anh

Khu vực Dương Nội tiếp tục được bổ sung nguồn cung từ dự án Xuân Mai Sparks Tower do Xuân Mai Corp phát triển. Các tòa H, I và K được xây dựng và đưa vào sử dụng trong giai đoạn khoảng 2017-2018.

Sau thời gian từng được xem là một trong những điểm nóng của thị trường căn hộ phía Tây, Dương Nội hiện không còn giữ vị thế như trước. Khu vực này đã có thêm nhiều dự án chung cư mới với lợi thế hơn về vị trí, thiết kế, tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao.

Dù vậy, khu vực Dương Nội đã hình thành cộng đồng cư dân đông, hệ thống dịch vụ tương đối đầy đủ và nguồn căn hộ thứ cấp phong phú. Những yếu tố này góp phần duy trì sức hút của nguồn căn hộ thứ cấp tại khu vực.

Giá chung cư tăng mạnh

Theo dữ liệu rao bán trên các trang bất động sản, mặt bằng giá căn hộ tại Dương Nội hiện được ghi nhận khoảng 54,2-68,6 triệu đồng/m2. So với mức giá khoảng 15-22 triệu đồng/m2 khi các dự án đầu tiên mở bán, mặt bằng giá hiện nay đã tăng khoảng 2,5-3,1 lần sau hơn 15 năm.

Tại CT7, một căn hộ diện tích 54m2 đang được rao khoảng 2,9 tỷ đồng, tương đương 53,7 triệu đồng/m2. Một căn góc diện tích 83,4m2 có giá 4,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 57,5 triệu đồng/m2.

Căn hộ CT8 diện tích khoảng 84-86m2 đang được rao bán với giá khoảng 4,75-5 tỷ đồng, tương đương khoảng 55-59 triệu đồng/m2. Một số căn có nội thất, vị trí và hướng đẹp được rao trên 60 triệu đồng/m2.

Các căn diện tích lớn cũng có mức giá đáng kể. Một số căn 107m2 đang được chào khoảng 5,8-6 tỷ đồng, tương đương hơn 54-56 triệu đồng/m2. Căn 110,5m2 có tin rao khoảng 6,3-6,5 tỷ đồng.

Dương Nội là khu vực chung cư đời đầu của thị trường. Ảnh: Duy Anh

Tại ParkView Residence, mặt bằng giá căn hộ hiện được chào bán khoảng 52-62 triệu đồng/m2, tùy diện tích, vị trí, tầng, hướng và tình trạng nội thất. Giá rao bán phổ biến khoảng 3,2-5,5 tỷ đồng/căn.

Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 57-72m2, giá rao bán phổ biến khoảng 3,2-3,8 tỷ đồng/căn, tương đương khoảng 53-60 triệu đồng/m2. Những căn diện tích 57-60m2 có giá khoảng 3,2-3,4 tỷ đồng, trong khi căn 65-72m2 được chào khoảng 3,5-3,8 tỷ đồng.

Các căn 3 phòng ngủ, diện tích phổ biến khoảng 80-112m2, giá rao bán khoảng 4,3-5,5 tỷ đồng/căn, tương đương khoảng 52-62 triệu đồng/m2. Các căn 80-85m2 có giá khoảng 4,3-4,8 tỷ đồng, căn góc diện tích 111-112m2 có thể được chào trên 5 tỷ đồng.

Tại Xuân Mai Complex và Xuân Mai Sparks Tower, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp hiện khoảng 48-60 triệu đồng/m2, tương đương 2,9-4,9 tỷ đồng/căn, tùy diện tích, vị trí và nội thất.

Căn 1-2 phòng ngủ diện tích 48-55m2 có giá khoảng 2,9-3,3 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ rộng 60-72m2 được chào khoảng 3,1-3,8 tỷ đồng, trong khi căn 3 phòng ngủ diện tích 80-85m2 có giá khoảng 4,3-4,9 tỷ đồng.