Những tòa nhà hành chính nghìn tỷ ở Bà Rịa sắp đón giảng viên, sinh viên

Video ghi lại Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trước khi chuyển giao làm trường đại học.

Từ trung tâm hành chính đến giảng đường

UBND TPHCM vừa có quyết định điều chuyển khu Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho Trường Đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trong khuôn viên Trung tâm, trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay làm trụ sở chính quyền phường Bà Rịa, TPHCM.

Theo phương án, phần tài sản được bàn giao gồm các khối nhà A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị. Khu đất rộng 147.856 m², tổng diện tích sàn hơn 204.499 m².

Ngày 3/10, theo phóng viên quan sát, các tòa nhà trong Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với cơ sở vật chất còn mới, các khối nhà được bố trí thành từng cụm, kết nối bằng hệ thống đường nội bộ, cây xanh và các công trình phụ trợ. Nhiều hạng mục vẫn giữ được quy mô của một trung tâm hành chính tập trung được đầu tư bài bản trước đây.

Nhiều tòa nhà vẫn chưa tháo bảng tên các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cửa các tòa nhà đã được khóa cẩn thận, khuôn viên có bảo vệ coi quản, cây xanh được chăm sóc, vệ sinh sạch sẽ...

Trong khuôn viên, tòa nhà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được trưng dụng làm trụ sở chính quyền phường Bà Rịa, TP.HCM.

Những trụ sở trong khuôn viên Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đang mang 'sứ mệnh' mới khi trở thành giảng đường đại học.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được khởi công năm 2009 và hoàn thành khoảng ba năm sau đó, với tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trung tâm từng là nơi làm việc của nhiều cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các khối nhà hành chính cao nhiều tầng, cùng hệ thống hội trường, phòng họp được thiết kế phục vụ các cuộc họp, hội nghị quy mô lớn.

Riêng Trung tâm Hội nghị có hai hội trường sức chứa khoảng 1250 chỗ, cùng nhiều phòng họp nhỏ. Đây từng là địa điểm diễn ra các cuộc họp, hội nghị và sự kiện quan trọng của tỉnh.

Sau khi tổ chức bộ máy hành chính thay đổi, công năng của khu trung tâm cũng thay đổi theo. Một số khu vực không còn được sử dụng với cường độ như trước, đặt ra yêu cầu phải tìm phương án khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất đã được đầu tư.

Hầu hết các trụ sở trong khuôn viên còn rất mới, việc chuyển đổi thành trường đại học được nhiều người dân phường Bà Rịa ủng hộ, đồng tình.

Việc chuyển giao cho Trường Đại học Sài Gòn vì thế tạo ra một hướng sử dụng mới mà không phải xây dựng lại toàn bộ cơ sở từ đầu. Theo quyết định của UBND TPHCM, nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích và khẩn trương đưa cơ sở vào phục vụ giáo dục, đào tạo từ năm học 2026-2027.

Từ những phòng làm việc dành cho cán bộ, công chức, nơi đây có thể được cải tạo, bố trí thành phòng học, phòng thực hành, không gian nghiên cứu, thư viện và các khu chức năng phục vụ sinh viên.

Kỳ vọng hồi sinh một khu vực

Việc chuyển đổi công năng trung tâm hành chính cũ không chỉ là câu chuyện xử lý một tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, mà còn tạo ra những thay đổi đối với khu vực xung quanh. Một lượng lớn sinh viên, giảng viên và người lao động khi cơ sở mới đi vào hoạt động sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, ăn uống, dịch vụ, giao thông và các tiện ích đô thị.

Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sức chứa lớn, khuôn viên rộng hiện đại.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, ngụ phường Bà Rịa, cho biết rất vui khi trung tâm hành chính cũ được chuyển thành trường đại học. “Có trường đại học ở đây thì khu vực sẽ nhộn nhịp hơn, trong khi cơ sở vật chất sẵn có cũng được tận dụng, tránh bỏ không, lãng phí”, chị Diệp nói. Theo chị Diệp, việc có thêm cơ sở đào tạo đại học ngay tại Bà Rịa cũng giúp sinh viên địa phương có thêm lựa chọn học tập gần nhà, giảm chi phí đi lại, sinh hoạt.

Bà Nguyễn Ngọc Kim Nguyên, ngụ phường Bà Rịa phấn khởi, gia đình có con chuẩn bị bước vào đại học nên rất quan tâm đến phương án này. “Nếu nơi đây trở thành trường đại học, tôi rất mừng vì con có thêm lựa chọn học gần nhà. Tôi nghĩ khi trường đi vào hoạt động, khu vực này cũng sẽ có thêm sức sống”, bà Nguyên chia sẻ.

Chờ một diện mạo mới

Theo phương án chuyển giao, Trường Đại học Sài Gòn sẽ tiếp nhận và tổ chức lại không gian để phù hợp với hoạt động đào tạo. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý của một công trình công cộng quy mô lớn: từ nơi phục vụ hoạt động quản lý nhà nước sang không gian dành cho giáo dục, nghiên cứu và sinh viên.

Trước mắt, điều người dân quan tâm là quá trình bàn giao, cải tạo và đưa cơ sở vào hoạt động sẽ được thực hiện như thế nào để tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có, đồng thời bảo đảm phù hợp với môi trường giáo dục.

Nếu được khai thác hiệu quả, khu trung tâm không chỉ có thêm một chức năng mới mà còn có thể tạo động lực cho các hoạt động dịch vụ, thương mại và đô thị tại khu vực Bà Rịa.

Từ những dãy nhà từng gắn với hoạt động hành chính cấp tỉnh, nơi đây đang chờ ngày khoác lên mình một diện mạo mới, một cơ sở giáo dục đại học với giảng đường, giảng viên và sinh viên.

Trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tọa lạc số 198 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM. Theo phương án Trường Đại học Sài Gòn sẽ quản lý, chuyển làm địa điểm đào tạo với 5 khối nhà và trung tâm hội nghị với tổng diện tích đất hơn 147.800 m2, diện tích sàn sử dụng là gần 204.500 m2. Theo hồ sơ, riêng giá trị đất là hơn 2.880 tỷ đồng, giá trị còn lại của các công trình gần 791 tỷ đồng.