Loạt trường đại học 'hé lộ' thông tin tuyển sinh 2027

Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Việt Linh.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa có thông báo một số điều chỉnh dự kiến trong mùa tuyển sinh đại học năm 2027.

Theo đó, trường dự kiến tăng cường xét tuyển độc lập theo ngành đào tạo, theo chương trình đào tạo, thay thế cho việc xét tuyển theo một số nhóm ngành.

Bên cạnh đó, trường dự kiến tuyển sinh ngành Thiết kế nội thất theo 3 tổ hợp: V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật); V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật); V02 (Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật). Năm 2026, ngành này xét tuyển 2 tổ hợp H00 (Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) và H02 (Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu).

Cuối cùng, trường dự kiến rút ngắn thời gian làm bài thi năng khiếu môn Hình họa mỹ thuật (thuộc tổ hợp môn H00, H02), từ 240 phút xuống còn 210 phút.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2027, trường dự kiến sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét kết quả bài thi đánh giá.

Với xét tuyển thẳng, trường xét tuyển đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của trường, ổn định như năm 2026. Bên cạnh đó, trường sẽ có chính sách cụ thể để khuyến khích/thu hút sinh viên quốc tế.

Với hai phương thức còn lại, trường xét tuyển các đối tượng:

Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy quốc tế SAT, ACT, A-Level;

Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước HSA, V-ACT, TSA, SPT;

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 với các tổ hợp A00; A01; D01; D07. Thí sinh cần đạt ngưỡng đầu vào theo quy định và có thể sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay cho môn Tiếng Anh trong xét tuyển.

Mức điểm cụ thể các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế; điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Trường tiếp tục cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC; nếu thí sinh không dùng để quy đổi điểm. Cụ thể như sau:

Đáng chú ý, các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng sẽ được cộng điểm thưởng/khuyến khích trong xét tuyển.

Như vậy, so với năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT, TOEIC với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Ngoài ra, trường xét thêm kết quả kỳ thi riêng của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) và chứng chỉ A-Level.

Thí sinh thi TSA năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Về các kỳ thi riêng tổ chức nhằm tuyển sinh đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết kỳ thi đánh giá tư duy TSA năm 2027 sẽ diễn ra ba đợt, sớm nhất vào giữa tháng 1. Cụ thể như sau:

Trường sẽ tổ chức thi ở 11 tỉnh, thành, bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Hình thức thi TSA là làm trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi có giá trị trong hai năm để phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Câu hỏi được chuẩn hóa dựa trên công nghệ khảo thí hiện đại.

Kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cũng có một số điều chỉnh. Trường chuyển từ thi trên giấy sang thi trắc nghiệm trên máy tính. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi.

Về cấu trúc đề thi SPT, đề Ngữ văn và Toán tiếp tục kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần tự luận cũng được hiển thị trên màn hình máy tính cùng phần trắc nghiệm nhưng thí sinh viết bài trên giấy thi. Đề thi 10 môn còn lại chỉ gồm câu hỏi trắc nghiệm.

Thay vì hai ngày như trước, mỗi đợt thi năm 2027 được tổ chức trong một ngày nhằm giảm thời gian di chuyển, lưu trú của thí sinh. Hiện, trường chưa công bố thời gian, địa điểm, lịch đăng ký thi SPT năm 2027.

Đáng chú ý, 40 trường đại học dự kiến tuyển sinh năm 2027 bằng điểm thi SPT, trong đó có trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Phenikaa, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông...

Hồi tháng 9, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2027. Trong đó, dự kiến các trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển. Mỗi ngành, chương trình đào tạo sẽ được áp dụng ba phương thức.

Ngoài ra, bộ còn dự kiến không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên khu vực, đối tượng; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào, yêu cầu chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp, không yêu cầu thí sinh nộp lại giấy tờ, chứng chỉ có trên hệ thống...