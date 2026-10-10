Kẻ cướp thúc thủ

Đối tượng Đ. (bên trái) bị bắt ngay sau khi cướp túi xách của người nước ngoài.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 8-10, lực lượng cứu hộ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách của 2 du khách người Nga đang ngồi ở vỉa hè rồi tăng ga bỏ chạy. Lập tức, lực lượng cứu hộ tổ chức truy đuổi và khống chế được đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện 1 ĐTDĐ và nhiều đồ dùng cá nhân của du khách. Bước đầu, đối tượng khai tên N.T.Đ (1992, quê tỉnh Đồng Tháp). Tổ cứu hộ bãi biển đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho lực lượng Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.