Kẻ cướp thúc thủ
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Đội Cứu hộ bãi biển Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 8-10, lực lượng cứu hộ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật túi xách của 2 du khách người Nga đang ngồi ở vỉa hè rồi tăng ga bỏ chạy. Lập tức, lực lượng cứu hộ tổ chức truy đuổi và khống chế được đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện 1 ĐTDĐ và nhiều đồ dùng cá nhân của du khách. Bước đầu, đối tượng khai tên N.T.Đ (1992, quê tỉnh Đồng Tháp). Tổ cứu hộ bãi biển đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho lực lượng Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-cuop-thuc-thu-post359232.html