Doanh nghiệp đã đóng cửa, những khoản tiền nào vẫn có thể phát sinh?

Một doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động trên thực tế từ lâu, trong khi hồ sơ pháp lý vẫn chưa hoàn tất. Đến lúc làm thủ tục giải thể, chủ doanh nghiệp mới phát hiện còn tờ khai, khoản nợ hoặc tiền chậm nộp cần xử lý.

Muốn biết còn phải trả gì, trước hết cần xác định doanh nghiệp đang ở trạng thái nào. “Đã đóng cửa” là mô tả hoạt động thực tế; tạm ngừng kinh doanh đúng thủ tục, đang chấm dứt mã số thuế và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký là những tình huống khác nhau.

Hướng dẫn của cơ quan thuế phân biệt trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc xử lý phải căn cứ hồ sơ cụ thể, không thể chỉ nhìn một mã trạng thái rồi kết luận tất cả doanh nghiệp đều đang nợ thuế hoặc bị phạt.

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Khoản thuế của thời gian đã kinh doanh vẫn cần thanh toán

Nghĩa vụ thuế phát sinh trước khi ngừng hoạt động không tự mất đi khi cửa hàng đóng cửa. Tùy giao dịch và kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể còn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hoặc những khoản khác phải kê khai, nộp.

Ngoài số nợ đã thể hiện trên hệ thống, việc rà soát, khai bổ sung hoặc kiểm tra còn có thể xác định khoản phải nộp thêm của kỳ trước. Bản chất đây là nghĩa vụ gắn với hoạt động, giao dịch và hồ sơ thuế; không phải một khoản thuế mới chỉ vì mã số thuế chưa đóng.

Vì vậy, câu hỏi cần đặt với bộ phận kế toán là: Đã kê khai đủ đến thời điểm nào? Khoản nào đã nộp nhưng chưa được hạch toán đúng? Có giao dịch nào chưa được phản ánh hoặc cần điều chỉnh?

Tiền chậm nộp có thể tiếp tục tăng

Đối với khoản thuế quá hạn thuộc diện tính tiền chậm nộp, mức tính thông thường là 0,03% mỗi ngày trên số tiền thuế chậm nộp. Việc xác định thời gian và trường hợp áp dụng phải theo quy định, có tính đến các trường hợp không tính, miễn hoặc khoanh nợ đủ điều kiện.

Ví dụ minh họa, một khoản nợ thuế 100 triệu đồng bị tính chậm nộp đủ 30 ngày ở mức trên sẽ phát sinh 900.000 đồng. Đây là phép tính giả định, không phải số tiền mặc định áp dụng cho mọi doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Điểm dễ nhầm là không có doanh thu mới vẫn có thể còn tiền chậm nộp từ khoản nợ cũ. Việc dừng kinh doanh không tự động dừng đồng hồ tính khoản này.

Không phát sinh thuế chưa chắc đã hết nghĩa vụ hồ sơ

Tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hai khoản khác nhau. Một bên gắn với hành vi vi phạm được xác định, bên còn lại gắn với khoản thuế nộp quá hạn.

Doanh nghiệp không nên suy luận rằng không phát sinh doanh thu thì chắc chắn không cần nộp tờ khai. Có phải nộp hay không còn phụ thuộc loại hồ sơ, kỳ kê khai và việc tạm ngừng đã được thực hiện đúng thủ tục hay chưa. Khi chấm dứt mã số thuế, cơ quan thuế sẽ đối chiếu những nghĩa vụ còn thiếu, gồm hồ sơ, hóa đơn và các khoản phải xử lý nếu có.

Lệ phí môn bài: Phải phân biệt khoản cũ với năm 2026

Đây là chi tiết cần cập nhật khi tính chi phí cho doanh nghiệp ngừng hoạt động: từ ngày 1.1.2026 đã chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài.

Do đó, không thể tiếp tục áp dụng cách giải thích rằng cứ chưa đóng mã số thuế thì năm 2026 và các năm sau đều phát sinh lệ phí môn bài. Tuy nhiên, khoản còn nợ của năm 2025 trở về trước vẫn cần được đối chiếu, xử lý; chính sách chấm dứt thu không tự động xóa nợ cũ.

Ngoài thuế, hãy kiểm tra những hợp đồng chưa khép lại

Tiền thuê, lãi vay, phí tài khoản ngân hàng, phần mềm hoặc dịch vụ đang sử dụng có thể tiếp tục phát sinh theo hợp đồng nếu chưa được chấm dứt đúng điều kiện. Đây là các nghĩa vụ cần rà soát riêng, không nên gộp thành “phí do chưa đóng mã số thuế”.

Cách làm thiết thực là lập hai bảng đối chiếu: nghĩa vụ với cơ quan thuế và nghĩa vụ theo hợp đồng. Với từng khoản, cần có căn cứ, thời kỳ phát sinh, số đã thanh toán và số còn phải xử lý.

Trước khi coi việc ngừng kinh doanh đã hoàn tất, doanh nghiệp nên kiểm tra dữ liệu thuế điện tử, đối chiếu chứng từ nộp tiền và xác nhận hồ sơ còn thiếu với cơ quan quản lý.

Một khoản đã trả nhưng ghi nhận sai cần được điều chỉnh; một khoản chưa rõ căn cứ cần được giải thích. Đóng cửa cơ sở chỉ là một bước. Khép lại hồ sơ đòi hỏi biết chính xác nghĩa vụ nào đã hoàn thành, nghĩa vụ nào còn tồn tại.