Cưa hạ 21 cây cao su của Binh đoàn 15, người đàn ông lĩnh án

Báo Gia Lai ngày 10/10 đưa tin, Tòa án quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) đã đưa ra xét xử 1 bị cáo có hành vi thuê người cưa hạ 21 cây cao su của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 (Binh đoàn 15).

Bị cáo trong vụ án là Đinh Văn Mơ (sinh năm 1976, trú tại thôn Bun Ngai, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi).

Bị cáo Đinh Văn Mơ đã bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ. Ảnh: Báo Gia Lai

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52, Mơ có vườn cà phê gần với lô cao su của Đội 4 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732.

Vì muốn mở rộng lối đi của gia đình và tránh việc bóng mát của cây cao su ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của vườn cà phê, Mơ đã thuê người cưa hạ cao su. Theo thống kê, Mơ chủ mưu cưa hạ 21 cây cao su gây thiệt hại gần 8 triệu đồng.

Các cơ quan tố tụng tại phiên tòa đồng nhất quan điểm, hành vi của Mơ đã phạm vào tội "Hủy hoại tài sản". Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mơ mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Kết thúc phiên tòa, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52 phối hợp với Tòa án quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của lãnh đạo, Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân, Kiểm tra viên và Kiểm sát viên.

Minh Đức (T/h)