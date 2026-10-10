Nhận định trận đấu Aston Villa vs Brentford, 21h00 ngày 10.10: Vị khách cứng đầu

Phong độ Aston Villa vs Brentford

Xáo trộn lớn về nhân sự, với sự ra đi của hàng loạt trụ cột, đã kéo theo bầu không khí ảm đạm tại sân Villa Park. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Aston Villa thậm chí chỉ kiếm nổi 1 điểm, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, nhờ tài lèo lái của HLV Unai Emery, đội bóng thành Birmingham đang cho thấy dấu hiệu trở lại mạnh mẽ. 6 lần ra sân gần đây, Aston Villa thắng tới 4, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 4 chiến thắng đều diễn ra trên sân khách, càng tô điểm thêm sắc màu lạc quan cho Villa.

Ở vòng đấu gần nhất, thầy trò Emery phải bước vào "trận chung kết ngược" trên sân Tottenham. Chiến thắng 3-2 đã chính thức đưa Aston Villa thoát khỏi "vũng lầy" cuối bảng, vươn lên hạng 16.

Tất nhiên, đó chưa phải vị trí an toàn với đội chủ sân Villa Park. Họ vẫn cần lấy khí thế hừng hực như quãng thời gian ngay trước đợt FIFA Days để tiếp tục tiến lên phía trước, tạo ra cách biệt an toàn hơn với nhóm cuối bảng.

Trụ hạng không phải mục tiêu Aston Villa theo đuổi. Với đương kim vô địch Europa League, tấm vé dự cúp châu Âu mới là đích ngắm phù hợp cho tham vọng và vị thế hiện tại của CLB.

Dẫu vậy, để nối dài mạch thăng hoa không phải nhiệm vụ dễ dàng dành cho đội chủ nhà. Bởi đối thủ thầy trò Emery phải chạm trán cuối tuần này đang sở hữu bộ mặt rất ổn định.

Brentford là một trong 5 tập thể chưa nếm mùi chiến bại ở Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 5 vòng đấu, "Bầy Ong" thắng 2 và hòa 3, ghi 10 và thủng lưới 4 bàn. 9 điểm hiện có trong tay đủ giúp đội bóng thành London tạm chen chân vào top 4.

Đây cũng là màn khởi đầu tốt nhất lịch sử dự Premier League của Brentford. Khá đáng tiếc khi quãng thời gian 3 tuần nhường lại sân chơi cho đợt tập trung ĐTQG đến không đúng lúc. Việc phải tập chay suốt gần 1 tháng dễ làm mất đi mạch thăng hoa vốn được xây dựng từ đầu mùa.

Dẫu vậy, đội khách vẫn sẽ hành quân đến Birmingham cùng sự tự tin cao độ. Cần biết rằng ngay trước kỳ nghỉ, thầy trò HLV Keith Andrews đã đè bẹp Chelsea tới 3 bàn không gỡ. Ngoài ra, cả 3 lần chạm trán Aston Villa gần đây, đội khách cũng đều bất bại (thắng 2, hòa 1).

Với lực lượng đang có sự đồng đều ở mọi tuyến, Brentford đủ khả năng nối dài mạch không thua. Nhưng để ra về cùng 3 điểm trọn vẹn có lẽ cũng không dễ dàng.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Brentford

Aston Villa: Amadou Onana, Ian Maatsen, Modo Cisse, Leon Goretzka là những cái tên chắc chắn phải ngồi ngoài.

Brentford: Không có sự phục vụ của Mikkel Damsgaard, Josh Dasilva, Antoni Milambo và Kaye Furo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Brentford

Aston Villa: Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Mings, Ruggeri; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson

Brentford: Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter; Sangare, Yarmolyuk, Janelt; Anthony, Thiago, Schade

Dự đoán: 1-1