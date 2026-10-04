Nhận định trận đấu Bồ Đào Nha vs Na Uy, 1h45 ngày 5.10: Không Ronaldo, vẫn mở tiệc!

Phong độ Bồ Đào Nha vs Na Uy

Thời gian gần đây, những màn trình diễn trên sân cỏ của tuyển Bồ Đào Nha có phần lu mờ trước drama liên quan đến Cristiano Ronaldo. Ngay trước thềm cuộc chạm trán chủ nhà Đan Mạch ở lượt trận 3 bảng A4, siêu sao 41 tuổi bất ngờ tự ý rời đại bản doanh.

Theo nguồn tin nội bộ, CR7 đã bất mãn với quyết định bị HLV Jorge Jesus rút ra sân ở phút 68, trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales. Ở chuyến làm khách tại Na Uy ít ngày sau đó (Bồ Đào Nha thắng 2-1), Ronaldo tiếp tục bị cho ra rìa trên ghế dự bị.

Bất chấp những lùm xùm bên ngoài sân cỏ liên quan đến ngôi sao đình đám nhất, Bồ Đào Nha vẫn băng băng tiến lên. Thậm chí, "Seleccao" còn thắng tưng bừng 4-2 trước Đan Mạch như thể khẳng định dấu ấn tập thể mới là sức mạnh nguồn cội.

Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Bồ Đào Nha gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Trước giai đoạn lượt về, thầy trò HLV Jesus đã tạo ra cách biệt lên tới 6 điểm so với đối thủ đứng gần nhất.

Chỉ cần thêm 3 điểm nữa ở cuộc đón tiếp Na Uy, Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn ghi tên mình vào vòng 8 đội. Đây được xem như nhiệm vụ trong tầm tay dành cho Bruno Fernandes và các đồng đội.

Nhưng cũng không thể đánh giá thấp Na Uy. Ở lượt đi, đại diện Bắc Âu thậm chí tạo ra thế trận áp đảo, cầm bóng 62%, tung ra 22 cú dứt điểm (so với 12), sở hữu thông số bàn thắng kỳ vọng 2,72 (so với chỉ 1,04).

Việc không thể tận dụng tốt các cơ hội và phong độ xuất sắc trong khu gỗ của Diogo Costa (5 tình huống cứu thua), mới khiến Na Uy lâm cảnh trắng tay. Đó cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của các chiến binh Viking trước Bồ Đào Nha.

Cách đây ít ngày, Erling Haaland cùng các đồng đội tiếp tục trải qua thêm một trận đấu thất vọng khác. Dù khởi đầu lạc quan với bàn thắng từ ngay phút 11 của Oscar Bobbs, tấm thẻ đỏ tai hại của Lysaker Heggem đầu hiệp 2, góp phần quan trọng khiến Na Uy thua ngược Xứ Wales 1-2.

Từ vị thế cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Stale Solbakken sẽ phải hướng đến nhiệm vụ cán đích vị trí thứ 2. Hiện tại, cả Na Uy, Đan Mạch và Xứ Wales đều có cùng 3 điểm.

Nếu có thể rời bán đảo Iberia cùng chí ít kết quả hòa, đó sẽ là thành tích không tệ dành cho đại diện Bắc Âu. Nhưng để làm được điều đó, những Ajer, Pedersen, Wolfe... phải tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc hơn, thay vì bộc lộ quá nhiều sơ hở như ở 3 trận đấu đã qua (đều thủng lưới 2 bàn/trận).

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Na Uy

Bồ Đào Nha: Ronaldo chắc chắn không góp mặt vì lý do cá nhân. Khả năng ra sân của Francisco Conceicao cần đánh giá thêm.

Na Uy: Torbjorn Lysker Heggem lĩnh án treo giò.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Na Uy

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Felix; Ramos

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Pedersen, Wolfe; Odegaard, Berge, Aasgaard; Bobb, Haaland, Nusa

Dự đoán: 2-1