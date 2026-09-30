Jennifer Phạm gợi cảm ở biển Mexico

Nhân sinh nhật của mẹ, Jennifer Phạm đã đưa cả gia đình sang vùng biển Los Cabos (Mexico) để nghỉ dưỡng. Người đẹp khoe khéo vóc dáng ở tuổi 41 cùng đường cong gợi cảm.

Không chỉ có làn da khỏe khoắn, Jennifer Phạm còn giữ được vóc dáng săn chắc sau thời gian tập luyện giảm cân,

Jennifer Phạm chia sẻ ngoài cơ địa "dễ mập, dễ giảm", cô còn có phương pháp giữ dáng cho mình.

Jennifer Phạm cho biết bản thân có tâm hồn ăn uống nên khá dễ tăng cân, nhưng mỗi khi cần điều chỉnh cân nặng, cô vẫn có thể chủ động đưa cơ thể trở lại trạng thái mong muốn.

Để giữ dáng, Jennifer Phạm chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống. Cô hạn chế đồ ngọt, giảm tinh bột và bổ sung thêm protein trong các bữa ăn.

Theo cô, việc kiểm soát thực đơn cần đi cùng sự vận động để cơ thể săn chắc, khỏe mạnh thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Bên cạnh ăn uống, Jennifer Phạm duy trì các bài tập nhảy và tập kháng lực. Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cô vừa duy trì vóc dáng, vừa tạo sự linh hoạt và săn chắc cho cơ thể.

Không theo đuổi cách giảm cân quá khắt khe, Jennifer Phạm lựa chọn điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện tùy theo nhu cầu của cơ thể.

Nhờ vậy, cô vẫn có thể tận hưởng việc ăn uống nhưng đồng thời kiểm soát vóc dáng, giữ hình thể cân đối qua thời gian.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Ảnh: NVCC