Mỹ kết thúc điều tra vụ xà lách nhiễm khuẩn làm hơn 12.000 người nhập viện

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 2/10 đã ra thông báo chính thức kết thúc cuộc điều tra kéo dài đối với đợt bùng phát ký sinh trùng Cyclospora lớn nhất trong lịch sử nước này.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có bằng chứng môi trường mạnh mẽ liên kết các ca bệnh với sản phẩm xà lách búp thái sợi được thu hồi từ chi nhánh của công ty Taylor Farms tại Mexico. Sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng này đã gây chấn động dư luận Mỹ suốt mùa hè, và khiến chính quyền phải tăng cường thắt chặt quy trình kiểm soát nông sản nhập khẩu.

Một trang trại trồng xà lách của công ty Taylor Farms. Ảnh: Fred Ramos/ New York Times

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đợt bùng phát đã làm 12.883 người tại 21 tiểu bang mắc bệnh, trong đó có ít nhất 570 trường hợp phải nhập viện và 2 bệnh nhân tại bang Michigan tử vong. Loại ký sinh trùng đơn bào này lây lan qua đường tiêu hóa, gây ra các triệu chứng tiêu chảy nặng, đau bụng, mệt mỏi và sụt cân kéo dài nhiều tuần.

Vụ việc cũng châm ngòi cho đợt thu hồi hơn 1,4 tấn xà lách, tương đương hơn 236.000 thùng hàng phân phối tới hàng loạt chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh và cửa hàng bán lẻ lớn như Taco Bell, Walmart, Subway hay Sysco.

Trong quá trình thanh tra trực tiếp tại Mexico, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 mẫu môi trường dương tính với ký sinh trùng Cyclospora. Mẫu thứ nhất được thu thập từ bể chứa nước thải đầu ra tại nhà máy chế biến của Taylor Farms de Mexico, trong khi mẫu thứ hai nằm trong mương thoát nước của một trang trại trồng xà lách búp.

Dù giới chức Mỹ thừa nhận chưa thể khẳng định chắc chắn cơ chế dẫn đến sự lây nhiễm vào thực phẩm, sự xuất hiện của ký sinh trùng tại khu vực canh tác và chế biến đã củng cố vững chắc cho các dữ liệu dịch tễ học trước đó.

Về phía doanh nghiệp, đại diện của tập đoàn Taylor Fresh Foods, công ty mẹ của Taylor Farms, cho biết trang trại độc lập có mẫu thử dương tính đã bị loại khỏi chương trình nhà cung cấp của tập đoàn.

"Mẫu thử mà FDA đề cập đến xuất phát từ nguồn nước thải xả ra và nước cống bên ngoài cơ sở chế biến của chúng tôi", người phát ngôn của Taylor Fresh Foods tuyên bố. "Như FDA đã lưu ý trong báo cáo, hiện tại chưa có đủ bằng chứng để kết luận chắc chắn sự ô nhiễm đã xảy ra như thế nào, hoặc kết quả của các mẫu thử này liên quan ra sao đến quá trình phân tích kiểu gen đang diễn ra đối với các mẫu bệnh phẩm lâm sàng."

Trước đó, cơ quan an toàn thực phẩm của Mexico từng tuyên bố không phát hiện Cyclospora trong các mẫu xà lách và nước tại cơ sở này, sau khi phía Mỹ phải đính chính một kết quả xét nghiệm sai sót ở biên giới.

Đánh giá về động thái mới của chính quyền, chuyên gia an toàn thực phẩm Craig Hedberg từ Đại học Minnesota (Mỹ) nhận định việc khép lại hồ sơ phản ánh thực tế là giới chức không thể truy xuất thêm thông tin.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng, Cyclospora là một trong những tác nhân gây bệnh qua thực phẩm khó theo dõi nhất do không thể nuôi cấy trong phòng thí nghiệm như vi khuẩn salmonella hay E. coli.

Luật sư Bill Marler, người đại diện cho hàng trăm nạn nhân trong vụ việc, cho rằng cơ quan quản lý cần bắt buộc các nhà cung cấp trình hồ sơ chuỗi cung ứng trong vòng 24 giờ khi xảy ra sự cố, và xây dựng quy trình xét nghiệm ký sinh trùng định kỳ trong nước tưới nông nghiệp.

Để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ tương tự trước mùa vụ năm 2027, phía Mỹ đã đề ra kế hoạch hành động 10 điểm nhằm nâng cao năng lực giám sát và siết chặt an toàn nguồn nước. Các quan chức cấp cao của Mỹ cũng đã làm việc với phía Mexico để củng cố hợp tác an toàn thực phẩm song phương.

"Hy vọng rằng sự cố mùa hè này sẽ trở thành chất xúc tác cho một lời kêu gọi hành động mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân", ông Frank Yiannas, cựu quan chức an toàn thực phẩm cấp cao của FDA, nhấn mạnh.