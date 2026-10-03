Loại đồ uống ngon miệng âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư gấp đôi

Uống đồ uống nhiều đường như sinh tố, cà phê pha đường... khi bụng đói gây tổn thương cho đại tràng. Ảnh: Dreamstime.

Vào buổi sáng, nhiều người có thói quen uống một ly cà phê pha đường, sinh tố, trà sữa hoặc đồ uống đá xay thay cho bữa sáng. Tuy nhiên, những sản phẩm chứa nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, đồng thời làm tăng lượng đường bổ sung đưa vào cơ thể.

Theo China Times, bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa y học hồi sức tích cực và hô hấp tại Đài Loan, cảnh báo việc thường xuyên uống đồ uống nhiều đường, đặc biệt khi bụng đói, có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và kích hoạt hàng loạt phản ứng, từ đó làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại tràng.

Các loại sinh tố pha nhiều đường, đá xay, cà phê có đường hoặc đồ uống sử dụng siro giàu fructose có thể cung cấp lượng đường khá lớn trong một lần sử dụng. Khi tiêu thụ thường xuyên, lượng đường bổ sung cao có thể góp phần làm dư thừa năng lượng, tăng nguy cơ tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Hoàng Hiên nhận định những loại đồ uống này thường chứa một lượng lớn đường tinh luyện hoặc siro giàu fructose, có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Nếu chứa chất tạo ngọt nhân tạo, chúng còn có khả năng làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, một số loại đồ uống đồng thời chứa sữa và chất béo, có thể kéo dài tình trạng viêm trong đường ruột.

Việc uống những loại đồ uống này khi bụng đói trong thời gian dài, khi không có thức ăn làm "đệm", được cho là có thể kích thích trực tiếp niêm mạc ruột.

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, uống đồ uống nhiều đường khi bụng đói có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng, bao gồm insulin tăng vọt, viêm mạn tính mức độ thấp, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, suy giảm khả năng phục hồi của niêm mạc ruột và gia tăng khả năng xảy ra đột biến tế bào.

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn đã chỉ ra việc tiêu thụ đồ uống nhiều đường trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng lên. Đặc biệt, nam giới và những người hình thành thói quen này từ khi còn trẻ được cho là có nguy cơ cao hơn.

So với cà phê đen và trà không đường, những người uống đồ uống có đường trong hơn 10 năm có tỷ lệ mắc ung thư đại tràng cao gần gấp đôi.

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, điều đáng lo ngại nhất là quá trình này diễn ra âm thầm. Trong thực hành lâm sàng, không ít bệnh nhân lần đầu được chẩn đoán ung thư đại tràng đã ở giai đoạn 3 hoặc 4.

Chuyên gia này khuyến nghị mọi người có thể thử thay đổi đồ uống đầu tiên vào buổi sáng trong 30 ngày liên tục bằng cà phê đen, trà không đường hoặc nước lọc. Cách này có thể giúp các chỉ dấu viêm như CRP và IL-6 giảm đáng kể, cải thiện tình trạng kháng insulin và từng bước giúp hệ vi sinh đường ruột ổn định trở lại.