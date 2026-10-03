Đừng vội buông xuôi, 3 câu nói này có thể giúp bạn bình tâm giữa lúc bế tắc

Có những giai đoạn cuộc sống dồn quá nhiều áp lực khiến một người chỉ muốn bỏ mặc tất cả. Khi ấy, thay vì cố gắng giải quyết mọi chuyện cùng lúc, đôi khi điều cần thiết nhất là cho bản thân một khoảng dừng và nhớ rằng khó khăn hiện tại không phải toàn bộ cuộc đời.

“Mình không cần giải quyết tất cả mọi chuyện trong hôm nay”

Khi áp lực kéo dài, con người dễ rơi vào trạng thái lúc nào cũng cảm thấy mình còn quá nhiều việc phải làm. Công việc chưa xong, tiền bạc phải lo, gia đình cần chăm sóc, những kế hoạch dang dở khiến đầu óc liên tục quay cuồng.

Càng nghĩ đến tất cả cùng một lúc, cảm giác bất lực càng dễ xuất hiện. Trong những thời điểm như vậy, hãy thử tự nhắc mình: “Mình không cần giải quyết tất cả mọi chuyện trong hôm nay.”

Khi áp lực bủa vây, đôi khi một lời nhắc đúng lúc có thể giúp chúng ta bình tâm và bước tiếp. Ảnh minh họa

Một vấn đề lớn có thể được chia thành nhiều việc nhỏ. Hôm nay chỉ cần hoàn thành một việc quan trọng nhất. Ngày mai tiếp tục xử lý việc tiếp theo.

Không phải lúc nào tiến về phía trước cũng đồng nghĩa với việc phải chạy thật nhanh. Có những ngày, chỉ cần không bỏ cuộc và hoàn thành những điều cơ bản cũng đã là một nỗ lực đáng ghi nhận. Cho phép bản thân nghỉ ngơi không có nghĩa là yếu đuối. Đó có thể là cách để lấy lại năng lượng trước khi tiếp tục.

“Mình đã vượt qua nhiều chuyện khó khăn hơn mình nghĩ”

Khi đang ở giữa một giai đoạn tồi tệ, con người thường chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt mà quên mất những khó khăn mình từng trải qua.

Có thể trước đây bạn từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua một biến cố nào đó. Nhưng rồi thời gian trôi qua, bạn vẫn tiếp tục sống, làm việc, chăm sóc gia đình và bước tiếp.

Hãy thử nhìn lại hành trình của mình. Những chuyện từng khiến bạn mất ngủ, những lần thất bại, những ngày tưởng như không thể cố thêm được nữa... cuối cùng cũng đã trở thành một phần của quá khứ.

Điều đó không có nghĩa mọi khó khăn hiện tại chắc chắn sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng việc nhớ lại những lần bản thân từng vượt qua nghịch cảnh có thể giúp chúng ta nhìn vấn đề bình tĩnh hơn.

Thay vì tự hỏi “Tại sao mình không chịu nổi nữa?”, hãy thử hỏi: “Mình đã từng vượt qua những chuyện nào rồi?” Đôi khi, câu trả lời ấy đủ để chúng ta có thêm một chút sức lực cho ngày hôm nay.

“Mình có quyền nhờ người khác giúp đỡ”

Một trong những điều khiến áp lực trở nên nặng nề hơn là suy nghĩ phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhiều người ngại chia sẻ vì sợ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người cố tỏ ra mạnh mẽ trước gia đình, đồng nghiệp và bạn bè, trong khi bên trong đã kiệt sức.

Nhưng không ai bắt buộc phải một mình đi qua tất cả. Khi cảm thấy quá tải, hãy thử nói với một người mà bạn tin tưởng rằng: “Dạo này mình đang rất mệt, mình cần một người lắng nghe.”

Đôi khi, điều chúng ta cần không phải một lời khuyên hoàn hảo mà chỉ đơn giản là có người ngồi cạnh, lắng nghe và biết rằng mình đang không ổn. Nếu cảm giác tuyệt vọng, muốn biến mất hoặc làm tổn thương bản thân xuất hiện và kéo dài, đừng chỉ cố gắng chịu đựng một mình. Hãy tìm đến người thân, bạn bè đáng tin cậy hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần để được hỗ trợ.

Đừng cố gồng mình một mình, chia sẻ với người đáng tin cậy cũng là cách tìm lại điểm tựa khi mệt mỏi. Ảnh minh họa

Đừng bắt bản thân phải mạnh mẽ mọi lúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Có những ngày chúng ta làm việc rất hiệu quả, nhưng cũng có những ngày chỉ muốn nằm yên và không làm gì cả.

Điều đó không khiến một người trở nên kém cỏi. Bạn không cần lúc nào cũng phải vui vẻ, mạnh mẽ hay chứng minh rằng mình có thể làm được tất cả. Con người có lúc mệt mỏi, có lúc thất vọng và có quyền cho mình thời gian để hồi phục.

Nếu hôm nay quá nhiều áp lực, hãy thu nhỏ mục tiêu lại. Ăn một bữa tử tế, ngủ đủ giấc, đi bộ một đoạn ngắn, tạm rời khỏi điện thoại hoặc gọi cho một người bạn. Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy không giải quyết ngay được tất cả vấn đề, nhưng có thể giúp bạn lấy lại một phần bình tĩnh để nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn.

Và nếu hôm nay bạn chỉ có thể làm được một điều, hãy nhớ rằng: Bạn không nhất thiết phải giải quyết cả cuộc đời trong một ngày. Có những chuyện cần thời gian. Có những câu trả lời chỉ xuất hiện sau khi chúng ta đã đi qua một đoạn đường đủ dài. Hãy cho bản thân cơ hội được nghỉ ngơi, được nhờ giúp đỡ và được bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất.