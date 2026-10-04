Cụ bà 100 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ, nhất cái số 2 nhiều người Việt cũng quen thuộc

Cụ bà Groeger sinh năm 1925 tại New York (Mỹ), kết hôn năm 21 tuổi và từng làm nhân viên tổng đài điện thoại. Bà có 2 người con, 4 cháu và 6 chắt. Hiện bà sống tại một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt ở New Jersey.

Việt quất là một trong những thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn của bà Groeger. "Tôi ăn rất nhiều việt quất. Tôi yêu thích chúng", bà chia sẻ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty (Mỹ), việt quất chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc ăn các loại quả mọng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2 thấp hơn, đồng thời có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Cụ bà Groeger cũng yêu thích táo và bơ. Đây đều là những thực phẩm cung cấp chất xơ cùng nhiều dưỡng chất, có thể góp phần vào chế độ ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và đường ruột.

Ngoài trái cây, bà còn thích chocolate đen. Loại thực phẩm này chứa flavonoid và các hợp chất thực vật khác được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Trong bữa sáng, bà thường ăn hai quả trứng chiên lòng đào cùng thịt xông khói và bánh muffin.

"Có lẽ tôi không nên ăn thịt xông khói nhưng tôi vẫn ăn", bà nói.

Cụ bà Natalie Groeger vẫn minh mẫn ở tuổi 100. Ảnh: Today

Tuy nhiên, việc một người sống đến 100 tuổi vẫn ăn thịt xông khói không có nghĩa đây là thực phẩm nên sử dụng thường xuyên.

Theo bác sĩ Thomas Perls, Giám đốc Nghiên cứu Người sống trăm tuổi New England (Mỹ), tuổi thọ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố di truyền. Một số người có thể mang những gene giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến quá trình lão hóa.

Để sống đến độ tuổi 100 cụ bà Groeger không chỉ chú ý đến ăn uống, bà còn duy trì nhiều hoạt động giúp cơ thể và tinh thần luôn năng động.

Bà yêu thích khiêu vũ và từng dạy chồng cách nhảy. Hoạt động này có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động, đồng thời cải thiện tâm trạng.

Đan len cũng là một sở thích lâu năm của bà. Bà từng đan chăn, mũ và áo len. Những hoạt động thủ công đòi hỏi sự tập trung và vận động khéo léo của đôi tay có thể mang lại cảm giác thư giãn, giúp người lớn tuổi duy trì sự chủ động trong sinh hoạt.

Hiện bà thường chơi bài trên iPad cùng bạn bè. Các hoạt động mang tính xã hội và kích thích trí não như chơi bài, trò chơi trí nhớ hay giao tiếp với bạn bè có thể góp phần duy trì chức năng nhận thức ở người lớn tuổi.

Bên cạnh chế độ ăn và vận động, cụ bà Groeger cho rằng thái độ sống cũng rất quan trọng.

"Tôi là một người hạnh phúc. Tôi thích cười đùa", bà chia sẻ.

Bà cố gắng không quá bận tâm đến những khó khăn trong cuộc sống và duy trì tinh thần lạc quan.

Nghiên cứu về lão hóa cho thấy căng thẳng kéo dài có thể liên quan đến những thay đổi bất lợi đối với sức khỏe theo thời gian. Ngược lại, khả năng điều chỉnh cảm xúc, thích nghi với nghịch cảnh và duy trì các mối quan hệ xã hội có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi tuổi cao.