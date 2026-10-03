Loại đồ uống chứa cả 'kho vitamin và khoáng chất' ai cũng thích nhưng dùng sai là sức khỏe đi xuống

Với trái cây, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo nên ăn trực tiếp để cơ thể nhận đầy đủ dinh dưỡng, chất xơ tốt nhất. Tuy nhiên, do sở thích của từng cá nhân, có người thích làm sinh tố, có người thích làm nước ép. Trong đó nước ép trái cây được ưa thích hơn cả.

Sở dĩ nước ép trái cây được nhiều người thích sử dụng vì có độ ngọt sâu, hơn nữa nó sẽ hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn so với ăn trái cây thô. Thực tế cho thấy, khi ăn trái cây thô sẽ phải trải qua quá trình tiêu hóa, sau đó cơ thể mới hấp thu được nguồn dinh dưỡng. Trong khi nước ép trái cây uống vào đã có cảm giác đường huyết tăng, tinh thần sảng khoái, bớt mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng nước ép cần phải khoa học và hợp lý, nếu không sẽ là “con dao hai lưỡi” với cơ thể.

ThS.BS Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, ưu điểm của nước ép trái cây là cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, nước ép có thể tạo cảm giác dễ chịu, hỗ trợ bổ sung dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, điều bác sĩ Huyền lưu ý đó là, nước ép trái cây không thể thay thế hoàn toàn nước lọc như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Nước ép trái cây dù tốt nhưng cần phải sử dụng đúng cách và đúng thời điểm. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Huyền, khi ép lấy nước, một phần chất xơ trong trái cây sẽ bị loại bỏ. Đây lại là thành phần giúp tạo cảm giác no và làm chậm hấp thu đường. Vì vậy, nếu uống nhiều nước ép, cơ thể có thể tiếp nhận lượng đường tự nhiên khá nhanh. Đáng chú ý, với các loại nước ép đóng chai hoặc có thêm đường, lượng năng lượng nạp vào còn cao hơn.

Khi sử dụng đồ uống có hàm lượng đường cao, kể cả với những loại nước ép trái cây nguyên chất nó sẽ khiến cơ thể nhanh khát hơn, chứ không còn tác dụng giải khát. Nguyên nhân là do khi lượng đường vào cơ thể sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu, kéo nước từ tế bào ra ngoài thay vì giúp bù nước hiệu quả.

Thực tế, nhiều người khi sử dụng có cảm giác mát, giải nhiệt tức thì, nhưng điều này chủ yếu đến từ nước ép được trữ lạnh, hương vị và lượng dịch đưa vào cơ thể, chứ không có nghĩa là nước trái cây giải nhiệt tốt hơn nước lọc.

Đáng lưu ý, không phải ai cũng sử dụng nước ép giống nhau. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi độ tuổi, bệnh lý có cách uống nước ép trái cây khác nhau. Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn non nớt nên nếu uống quá nhiều nước ép có thể tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, biếng ăn. Thay vì dùng nước ép như đồ uống chính, trẻ cần được hình thành thói quen uống nước đều đặn và ưu tiên ăn trái cây nguyên quả.

Với người lao động ngoài trời, mất nước không chỉ là mất dịch mà còn mất muối khoáng qua mồ hôi. Trong khi đó, nước trái cây thường giàu kali nhưng lại nghèo natri. Nếu chỉ dùng nước ép để giải khát trong lúc làm việc dưới nắng nóng kéo dài, cơ thể có thể không được bù điện giải đầy đủ, dẫn tới chuột rút, hoa mắt, mệt mỏi.

Nước ép trái cây sử dụng phù hợp liều lượng và độ tuổi mới mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh minh họa.

Còn với người lớn tuổi – nhóm thường giảm cảm giác khát – cần chủ động uống nước ngay cả khi chưa thấy khô miệng. Việc ăn trái cây nguyên quả hoặc sử dụng các món chế biến ít đường sẽ giúp tận dụng chất xơ và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Bác sĩ Huyền tư vấn, nước ép trái cây dù tốt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng chỉ nên xem đó là lựa chọn bổ sung, không thay thế nước lọc. Ưu tiên kết hợp rau củ với một lượng vừa phải trái cây để giảm lượng đường. Đặc biệt, khi sử dụng không thêm đường, sữa đặc hoặc siro vào nước trái cây. Nên uống ngay sau khi ép để hạn chế thất thoát dinh dưỡng.

“Để thực sự tốt cho sức khỏe, điều quan trọng không nằm ở việc uống bao nhiêu nước ép, mà là hiểu đúng vai trò của loại đồ uống này trong chế độ bù nước và bổ sung dinh dưỡng hằng ngày”, bác sĩ Huyền tư vấn.