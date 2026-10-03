Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thùy Trang rất cần sự giúp đỡ

Cha ly hôn mẹ lúc Nam mới 1 tuổi. Mẹ không may mắc bệnh ung thư vú thời kỳ cuối, sức khỏe ngày càng suy kiệt, Nam đành phải nghỉ học đi bán vé số để lo chi phí sinh hoạt và chăm sóc mẹ mỗi lần mẹ nhập viện.

Bán hết vé số là Nam chạy về chăm sóc mẹ.

Chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác khiến sức khỏe của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (47 tuổi, đang thuê trọ ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) gần như suy sụp hoàn toàn. Hơn 1 năm trước chị phát bệnh, sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chẩn đoán, chị bị bệnh ung thư thời kỳ cuối.

Gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, chị Trang nghẹn ngào: “Lâu lắm rồi, tôi chưa mua cho con được bộ đồ mới, gia cảnh quá khó khăn nên chi phí lo thuốc thang, chữa bệnh phải vay mượn khắp nơi. Mỗi lần đi bệnh viện, phải dẫn con theo để chăm sóc mẹ. 2 mẹ con đi hết bệnh viện địa phương rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên".

Từ lúc chị Trang phát hiện bệnh đến nay, Nam đành tạm gác giấc mơ đến trường, hằng ngày, em đi bán vé số và chăm sóc mẹ. "Không được đi học, em buồn lắm. Em thương mẹ, em sợ mẹ bệnh nặng... ”, Nam nghẹn giọng khi nghĩ về những ngày sắp tới.

Trước nỗi đau bệnh tật, không biết mai này sẽ ra sao nhưng chị Trang vẫn luôn canh cánh trong lòng một ước mơ mong con được đến trường để có tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày nào Nam cũng dậy thật sớm, đi khắp nơi bán vé số và mỗi ngày, em góp cho chủ nhà trọ 50 ngàn tiền thuê nhà. Dù nắng hay mưa, Nam vẫn đi khắp nơi bán vé số nhưng số tiền em kiếm được chẳng thấm vào đâu.

Hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy Trang hiện rất khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để chị Trang có chi phí điều trị bệnh và em Nam được tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang, xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang).