Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu hồi phục sau cơn đau tim giữa lúc ngập nước

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu trong sự kiện vào đầu năm nay. Ảnh: Khánh Linh.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, học trò của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho biết ông đã tỉnh lại, có thể ngồi dậy, trò chuyện và ăn uống. Đại diện Hội Nhà văn TP.HCM cho biết sẽ đến thăm ông vào sáng 5/10.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 3/10, sức khỏe của ông có chuyển biến tích cực sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) điều trị. Nếu tình trạng tiếp tục ổn định, ông có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, rạng sáng 2/10, ông bất ngờ đau thắt ngực và được người nhà đưa đi cấp cứu. Thời điểm này, mưa lớn gây ngập khu vực nhà ông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM. Lo lắng cho khoảng 10.000 cuốn sách cùng đồ đạc trong nhà, ông lên xuống cầu thang để kê, di chuyển tài sản. Trong lúc đó, ông xuất hiện cơn đau ngực dữ dội.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu tên đầy đủ là Phan Nhật Chiêu, sinh năm 1951 tại TP.HCM. Ông là nhà nghiên cứu văn học, dịch giả, giảng viên, nhà thơ và nhà nghiên cứu văn hóa Phật giáo.

Ông được biết đến qua các tác phẩm như Ba nghìn thế giới thơm, Nhật Bản trong chiếc gương soi, Basho và thơ Haiku, Những kiệt tác văn chương thế giới và Đại cương văn hóa phương Đông. Tập thơ Nghìn nghi lễ tình của ông ra mắt đầu năm nay.

Hiện vợ chồng ông sống cùng chị gái. Do các thành viên trong gia đình đều lớn tuổi, học trò thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc ông.