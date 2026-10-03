Cải lương chi bảo Bạch Tuyết: 'Tôi muốn sống chậm hơn để không bỏ quên sự sống'

Người ta gọi đó là một cuộc hồi sinh.

Còn tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời cho mình thêm một cơ hội để học một bài học mà trước đây mình đã biết, đã nói, nhưng chưa chắc đã hiểu đến tận cùng: An trú.

An trú không phải là trốn khỏi những bất an của cuộc đời.

An trú là khi mình vẫn ở giữa vô thường, vẫn biết ngày mai chẳng ai đoán trước được, nhưng lòng không còn quá bận rộn để níu giữ hôm qua hay chạy theo ngày mai.

Vai cô Lựu trong vở cải lương Đời cô Lựu (soạn giả Trần Hữu Trang) là một trong những vai diễn để đời của NSND Bạch Tuyết

Mình ở đây,

Biết mình còn thở,

Biết mình còn nhìn thấy những người thương,

Biết mình còn nghe được một tiếng đàn, cất được một câu ca,

Biết mình còn có thể mỉm cười, còn có thể làm một điều hữu ích cho ai đó,

Vậy là quý lắm rồi!

Sau bạo bệnh, tôi không thấy mình cần sống vội hơn. Ngược lại, tôi muốn sống chậm hơn để không bỏ quên sự sống.

Một bữa cơm ngon thì biết mình đang ăn ngon.

Một người thương mình thì biết trân trọng khi họ còn bên cạnh.

Một lần được bước lên sân khấu thì hát như thể đó là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng!

Ở tuổi này, tôi không còn mong cuộc đời phải cho mình thật nhiều. Cảm ơn quá khứ vì đã cho mình bài học; hông kỳ vọng tương lai vì tương lai chưa đến. Chỉ yêu hiện tại, vì hiện tại là điều duy nhất mình thật sự đang có. Có lẽ đó chính là món quà lớn nhất mà cơn bạo bệnh để lại!

Không phải chỉ là tôi đã khỏe lại mà là sau một lần tưởng như phải rời cuộc đời, tôi được trở về với cuộc đời bằng một đôi mắt khác. Thấy một ngày bình thường cũng đẹp. Thấy một hơi thở bình thường cũng quý. Thấy còn được thương, được hát, được làm nghề, được cống hiến… đã là hạnh phúc.

Nếu hôm nay, bạn đang bình an, xin đừng đợi đến lúc mất bình an mới nhận ra mình từng hạnh phúc.

Nếu hôm nay bạn còn có thể ôm một người mình thương, hãy ôm.

Nếu còn một lời cảm ơn chưa nói, hãy nói.

Nếu còn một ngày để sống, hãy sống trọn vẹn với ngày đó.

Bởi cuối cùng, an trú không phải là tìm một nơi nào thật xa để bình yên, mà an trú là trở về - trở về với hơi thở, trở về với hiện tại.