Xoài Non thay đổi ở tuổi 24

Xoài Non (tên thật Phạm Thùy Trang) vừa chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 24. Buổi tiệc có sự góp mặt của Gil Lê cùng những người bạn thân thiết như Nhã Phương, Băng Di, Vũ Ngọc Anh… Bên cạnh những khoảnh khắc đón tuổi mới, diện mạo của Xoài Non tiếp tục thu hút sự chú ý. Thời gian gần đây, cô có sự thay đổi đáng kể về phong cách. Trước đây, cô thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính. Hiện tại, Xoài Non theo đuổi vẻ ngoài gợi cảm cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Sự thay đổi này của Xoài Non từng kéo theo nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng Xoài Non đã sử dụng phương pháp nhuộm da để có diện mạo mới. Tuy nhiên, trong một buổi livestream, khi được khán giả hỏi về vấn đề này, cô phủ nhận và cho biết bản thân có được làn da nâu nhờ phơi nắng. "Tôi rất thoải mái với làn da nâu. Nó cũng là một sự thay đổi lớn”, Xoài Non chia sẻ.

Gil Lê cũng nói thêm việc duy trì làn da trắng trước đây từng khiến Xoài Non hạn chế vận động và chơi thể thao ngoài trời. Theo ca sĩ, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn những tác động không tốt tới làn da và sức khỏe. “Trước đây tôi thích da trắng, nhưng để giữ được làn da đó thì không thể vận động thể thao ngoài trời nhiều, phải dùng các sản phẩm đôi lúc không rõ được thành phần là gì. Điều đó cũng ảnh hưởng đến da, sức khỏe và nội tiết. Bây giờ da của Xoài rất tự nhiên, có thể chơi thể thao, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Xoài muốn tập luyện, chơi thể thao gì cũng được”, Gil Lê nói.

Xoài Non hoạt động ở lĩnh vực giải trí với vai trò người mẫu ảnh, KOL. Cô được công chúng biết đến nhiều hơn qua chuyện tình cảm với Gil Lê. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi họ liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và có những tương tác thân mật trên livestream. Sau đó, cả hai dần cởi mở hơn khi chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như những khoảnh khắc bên nhau.

Gil Lê và Xoài Non lần đầu công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Từ đó, cả hai cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội. Họ thậm chí từng vướng tin đồn đính hôn. Tuy nhiên, Gil Lê nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nghệ sĩ cho biết bó hoa được họ trao cho nhau vào 1/6 chỉ là một món quà bình thường, không phải để cầu hôn như cộng đồng mạng đồn đoán.

Đến đám cưới ca sĩ Xuân Nghi diễn ra hôm 20/6, Xoài Non tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhận được hoa cưới từ cô dâu. Khoảnh khắc này một lần nữa khiến mối quan hệ giữa cô và Gil Lê được bàn luận trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Xoài Non duy trì vóc dáng đẹp nhờ chơi thể thao và chăm tập Pilates. Cô thường đồng hành cùng Gil Lê trong các hoạt động, sự kiện giải trí.

Minh Hạo