Cardi B lần đầu công khai tên và diện mạo con trai út

Theo Page Six, mới đây, Cardi B đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con trai út. Đáng chú ý, nữ rapper lần đầu công khai tên của cậu bé là Grey M.D.

"Chúc mừng sinh nhật một tuổi của Grey M.D! Mới chỉ một năm kể từ khi mẹ gặp con, nhưng mẹ có cảm giác như con đã ở bên mẹ từ rất lâu rồi", Cardi B viết.

Cardi B đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram nhân dịp sinh nhật đầu tiên của con trai út.

Trong bài đăng, nữ rapper 34 tuổi xúc động nhắc lại khoảng thời gian mang thai con trai giữa những biến động trong cuộc sống cá nhân.

"Mẹ mang con trong bụng vào một trong những giai đoạn bất ổn và áp lực nhất cuộc đời. Nhưng việc có con bên cạnh trong suốt thời gian ấy đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh", cô chia sẻ.

Cardi B tiếp tục bày tỏ: "Mẹ nuôi dưỡng con lớn lên trong bụng, nhưng đồng thời chính con cũng mang đến sức sống cho mẹ. Con khiến những ngày u ám trở nên ý nghĩa hơn. Nụ cười, tiếng cười và tâm hồn đáng yêu của con thắp sáng cuộc đời mẹ".

Đi kèm lời chúc là những hình ảnh hiếm hoi của Grey M.D. Cậu bé xuất hiện với chiếc mũ bóng chày khi ngồi trên giường, đồng thời có những khoảnh khắc đáng yêu trong bộ trang phục bác sĩ nhân dịp Halloween.

Nữ rapper 34 tuổi xúc động nhắc lại khoảng thời gian mang thai con trai giữa những biến động trong cuộc sống cá nhân.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Cardi B thông báo đã sinh con thứ tư nhưng không tiết lộ nhiều thông tin về em bé. Thời điểm ấy, cô chia sẻ rằng việc chào đón thêm một thành viên trong gia đình chính là động lực để bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, tiếp tục mang đến tình yêu thương và cuộc sống xứng đáng cho các con.

Grey M.D là con chung đầu tiên của Cardi B và cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs. Cặp đôi bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 2/2025 nhưng hiện đã chia tay. Trước đó, Cardi B có ba người con chung với rapper Offset gồm Kulture, Wave và Blossom. Cô đệ đơn ly hôn Offset vào tháng 7/2024, song thủ tục pháp lý đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Cardi B và cầu thủ bóng bầu dục Stefon Diggs.

Dù trải qua nhiều thay đổi trong chuyện tình cảm, Cardi B vẫn thường xuyên chia sẻ tình yêu dành cho các con.

Việc công khai tên và những hình ảnh của Grey M.D nhân dịp sinh nhật một tuổi trở thành khoảnh khắc đặc biệt với nữ rapper, đánh dấu hành trình một năm đồng hành cùng con trai út.