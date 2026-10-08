Iran tung 2 tỷ USD hỗ trợ đồng rial

Đồng rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, làm gia tăng áp lực kinh tế lên các hộ gia đình.

Theo Iran International, trên thị trường tự do ngày 8-10, giá USD đã tăng từ khoảng 2,5 triệu rial lên gần 2,7 triệu rial chỉ trong một tuần. Đồng rial mất giá đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân khi giá nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng thiết yếu, tăng theo tỷ giá ngoại tệ, trong khi thu nhập chưa tăng tương ứng.

Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Iran, trước mắt 1 tỷ USD sẽ được bán thông qua một số ngân hàng và các điểm đổi tiền được chỉ định, với mức giá thấp hơn thị trường tự do. Mỗi cá nhân có thể mua tối đa 10.000 USD. Phần còn lại trong gói 2 tỷ USD sẽ được triển khai tùy theo diễn biến thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati khẳng định ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, giới kinh tế cảnh báo biện pháp này có thể chỉ mang lại hiệu quả trong ngắn hạn. Nhà kinh tế Kamran Nadari cho rằng việc bán USD có thể tạm thời đáp ứng nhu cầu ngoại tệ và làm dịu tỷ giá, nhưng không giải quyết được những nguyên nhân mang tính cơ cấu khiến đồng rial suy yếu, như nguồn thu ngoại tệ giảm, khó khăn trong chuyển tiền và các lệnh trừng phạt.

Việc bán USD thấp hơn giá thị trường tự do cũng làm dấy lên nguy cơ đầu cơ và kinh doanh chênh lệch giá, khi người mua có thể bán lại ngoại tệ để kiếm lời thay vì sử dụng cho nhu cầu thực tế.

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