Phố Wall đảo chiều, Dow Jones mất hơn 340 điểm vì lợi suất trái phiếu tăng cao

Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 7/10 ( sáng 8/10 theo giờ Việt Nam), sau nhiều phiên liên tiếp lập hoặc tiệm cận các mức cao kỷ lục.

Ảnh minh hoạ.

Theo AP, S&P 500 giảm 17,16 điểm, tương đương 0,2%, xuống 7.801,77 điểm. Dow Jones Industrial Average mất 341,41 điểm, tương đương 0,7%, xuống 51.179,87 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 61,20 điểm, tương đương 0,2%, còn 27.538,69 điểm.

Với diễn biến này, S&P 500 và Dow Jones cùng chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Nasdaq cũng ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau 6 phiên tăng liên tục.

Đáng chú ý, phiên điều chỉnh diễn ra chỉ một ngày sau khi S&P 500 và Nasdaq cùng xác lập mức đóng cửa kỷ lục mới. Diễn biến này cho thấy hoạt động chốt lời bắt đầu gia tăng trong bối cảnh định giá cổ phiếu ở mức cao, trong khi các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Tâm điểm của phiên giao dịch là thị trường trái phiếu Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,36%, từ mức 5,27% cuối phiên trước, tiến sát vùng cao nhất kể từ năm 2002. Sau đó, lợi suất hạ nhiệt về khoảng 5,28% sau khi Bộ Tài chính Mỹ bán thành công 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Theo Reuters, lợi suất các trái phiếu kỳ hạn dài tiếp tục tăng, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất trong 24 năm.

Lợi suất trái phiếu tăng thường gây sức ép lên chứng khoán bởi nó làm gia tăng chi phí vốn đối với doanh nghiệp, đồng thời khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn tương đối so với cổ phiếu.

Trong phiên này, tác động thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu nhà ở. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng lên gần mức cao nhất trong khoảng 3 năm, khiến chỉ số nhóm nhà ở giảm 2,3%, trong khi cổ phiếu các doanh nghiệp xây dựng nhà giảm khoảng 2,9%.

Đằng sau đà tăng của lợi suất là những lo ngại về lạm phát và quy mô nợ công ngày càng lớn của Mỹ. Khi chi phí vay tăng, áp lực tài chính có thể lan rộng từ chính phủ sang doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh thị trường trái phiếu, giá năng lượng tiếp tục là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng.

Giá dầu Brent có thời điểm vượt 102 USD/thùng trước khi hạ nhiệt và đóng cửa ở 100,20 USD/thùng, giảm 0,4%.

Mặc dù mức giá hiện tại thấp hơn đáng kể so với gần 110 USD/thùng hồi tháng trước, dầu Brent vẫn cao hơn nhiều so với mức khoảng 72 USD/thùng trước khi xung đột tại Iran tác động mạnh đến nguồn cung.

Theo Reuters, những lo ngại về nguồn cung dầu do chiến sự tại Iran đang làm gia tăng rủi ro lạm phát. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, các ngân hàng trung ương có thể phải kéo dài thời gian duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn dự kiến.

Như vậy, thị trường đang phải đối mặt đồng thời với ba sức ép lớn gồm giá năng lượng cao, lợi suất trái phiếu tăng và gánh nặng nợ chính phủ, doanh nghiệp gia tăng.

Tuy nhiên, áp lực trên thị trường dầu phần nào được giảm bớt sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các thành viên ủng hộ việc đẩy nhanh giải phóng dầu từ các kho dự trữ, đặc biệt ưu tiên nguồn cung diesel. Thông tin này giúp giá dầu hạ nhiệt trong phiên, qua đó hạn chế phần nào áp lực lên chứng khoán.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Theo Reuters, các quan chức Fed vẫn có những quan điểm khác nhau về nguyên nhân cần tăng lãi suất tại cuộc họp vừa qua. Một số thành viên cho rằng chính sách thắt chặt là cần thiết để ngăn cú sốc giá năng lượng lan rộng sang nền kinh tế, trong khi những người khác tập trung vào nguy cơ lạm phát bắt nguồn từ nhu cầu.

Đáng chú ý, thị trường đã giảm đáng kể kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 chỉ còn khoảng 17,2%, giảm mạnh so với mức 37,6% một tuần trước.

Việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm giúp thị trường tránh được một đợt bán tháo mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh sự giằng co ngày càng lớn giữa kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp và nguy cơ chi phí vốn tiếp tục duy trì ở mức cao.