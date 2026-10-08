Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Thế giới hạ nhiệt, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 7/10 giảm nhẹ, nhưng giá dầu Brent vẫn giữ được mốc 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 7/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,38%, xuống còn 100,2 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI hạ 1,3%, về mức 88,28 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/10), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h36' ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,2 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 88,83 USD/thùng, tăng 0,62% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch 7/10 sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức cao.

EIA cho biết các thành viên sẽ hoàn tất những đợt xả kho đã công bố trước đó trong thời gian nhanh nhất có thể. Quá trình này có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho hay, Pháp dự kiến giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ chiến lược. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu tại châu Âu, góp phần hạ nhiệt sức ép đối với thị trường dầu mỏ.

Cùng với đó, khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Tuy nhiên, hiện giới đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng duy trì đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông.

Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi nguy cơ thời tiết tại Mỹ và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (8/10), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít. Trong khi giá bán dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.