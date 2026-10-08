Tỷ giá hôm nay 8/10: Giá USD và NDT tiếp tục đi xuống
Sáng 8/10, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục đi xuống.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 4 đồng, xuống mức 25.634 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.352 - 26.916 VND/USD.
Tại Vietcombank và BIDV vào lúc 8h25, giá USD cũng giảm tiếp 10 đồng đối với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.790 - 26.170 VND/USD (mua vào - bán ra).
Đối với NDT, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng bán ra so với sáng 7/10. Tương tự, BIDV, cũng giảm giá mua vào NDT 2 đồng và giá bán ra 1 đồng, xuống mức 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-8-10-gia-usd-va-ndt-tiep-tuc-di-xuong/439710.html