Tỷ giá hôm nay 8/10: Giá USD và NDT tiếp tục đi xuống

Tỷ giá hôm nay 8/10

Cụ thể, tỷ giá trung tâm hôm nay tại Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp 4 đồng, xuống mức 25.634 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.352 - 26.916 VND/USD.

Tại Vietcombank và BIDV vào lúc 8h25, giá USD cũng giảm tiếp 10 đồng đối với cả hai chiều giao dịch, xuống còn 25.790 - 26.170 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với NDT, Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.814 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng bán ra so với sáng 7/10. Tương tự, BIDV, cũng giảm giá mua vào NDT 2 đồng và giá bán ra 1 đồng, xuống mức 3.800 - 3.946 VND/NDT (mua vào - bán ra).