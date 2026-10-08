Trái chiều thế giới, giá vàng trong nước giảm nhẹ

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Thời điểm 09h15 phút sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai chiều vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140-143,020 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140-143,030 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 139,5-142,6 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC ở mức 139,2-143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào như sáng qua nhưng giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và 100.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 138-142 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và 100.000 đồng/lượng bán ra. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 100.00 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 139,5-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng có giá 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 136,5-141,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá như sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 140,4-140,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng VietinBank SJC giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất hai tháng khi đà tăng của USD chững lại

Trái với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới nhích lên khi đồng USD hạ nhiệt từ đỉnh cao nhất 18 tháng, giúp kim loại quý phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tháng, trong lúc các nhà giao dịch cân nhắc khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Giá đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 khi đồng USD mạnh hơn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.132,66 USD/ounce vào lúc 01h40 (giờ GMT). Ngày thứ Tư, giá đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 khi đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao tạo áp lực lên thị trường.

Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 0,4% lên 4.157,60 USD.

Đà lùi của đồng USD đã hỗ trợ nhu cầu đối với vàng được định giá bằng USD, khiến kim loại này trở nên rẻ hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

"Luận điểm đầu tư ngắn hạn đối với vàng vẫn gặp thách thức. Hiện tại, đây vẫn là thị trường của bên bán, và chúng tôi cần thấy giá vượt qua mốc 4.275 USD mới trở nên lạc quan hơn về khả năng tăng trong ngắn hạn", Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, Chris Weston, nhận định.

"Nếu thị trường bắt đầu coi đà tăng lợi suất kỳ hạn dài là phản ánh rủi ro tín dụng quốc gia và rủi ro tài khóa thay vì nền tảng kinh tế mạnh hơn, thì vàng có thể bắt đầu tách khỏi lợi suất trái phiếu theo hướng tích cực và giao dịch mang tính 'debasement' (phòng ngừa mất giá tiền tệ) có thể quay trở lại với lực mạnh hơn", ông Chris Weston bổ sung.

Các nhà hoạch định chính sách Fed tháng trước vẫn phân hóa về lý do tăng lãi suất. "Một số thành viên" cho rằng cần tăng để ngăn chặn tác động từ cú sốc giá năng lượng và các mặt hàng khác, trong khi nhóm diều hâu hơn lại coi việc tăng lãi suất là cần thiết để phòng ngừa lạm phát do cầu kéo đang manh nha.

Các nhà giao dịch chỉ thấy xác suất 18% khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối tháng này, nhưng đang định giá 80% khả năng sẽ có thêm một lần tăng vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME.

Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lời.

Nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa từ giá năng lượng duy trì ở mức cao, nợ công kỷ lục và rủi ro từ làn sóng đầu tư AI, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo, đồng thời kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ mang tính bảo vệ.

Trong nhóm kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,4% lên 60,36 USD, bạch kim tăng 1,8% lên 1.660,05 USD và palladium tăng 1,6% lên 1.142,00 USD.

Tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 9h45 ngày 8/10: Vietcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.760 – 26.170 VND/USD, giá mua không đổi và giá bán đi ngang so với cuối ngày 7/10. Techcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.772 – 26.167 VND/USD, chiều mua giảm 16 đồng và chiều bán hạ 15 đồng so với cuối ngày 7/10. Vietinbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.718 – 26.163 VND/USD, giá mua giảm 17 đồng và giá bán hạ 17 đồng so với hôm 7/10. Eximbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.750 – 26.140 VND/USD, giá mua giảm 40 đồng và giá bán hạ 30 đồng so với cuối ngày 7/10. Maritimebank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.795 – 26.167 VND/USD, giá mua giảm 7 đồng và giá bán hạ 13 đồng so với cuối ngày 7/10.