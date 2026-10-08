Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lớn của cả nước

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 của Bắc Ninh ước đạt 177,8 tỷ USD. (Nguồn: Báo Bắc Ninh)

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 của Bắc Ninh ước đạt 177,8 tỷ USD, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước; trong đó, xuất khẩu đạt gần 87,5 tỷ USD, nhập khẩu 90,3 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy sức sản xuất của trung tâm công nghiệp điện tử tiếp tục được mở rộng, đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và giá trị tham gia vào chuỗi cung ứng.

Với mục tiêu 110 tỷ USD trong năm 2026, kết quả này đạt 79,53% kế hoạch; theo ước tính của ngành công thương thành phố Bắc Ninh, kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt 106,04% kế hoạch.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; trong đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt khoảng 55,52 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,51 tỷ USD; hàng dệt may, da giày đạt khoảng 1,17 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, lũy kế 9 tháng, kim ngạch đạt khoảng 90,32 tỷ USD, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc) là những thị trường nhập khẩu chính của Bắc Ninh. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: điện thoại và linh kiện 56,86 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 26,45 tỷ USD; máy móc, thiết bị 3,78 tỷ USD.

Cùng với đà tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 12.007,5 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán.

Kết quả này có sự đóng góp từ việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mở rộng đầu tư, gia tăng nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định, xây dựng nhà máy và nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đơn hàng của các doanh nghiệp điện tử, công nghệ cao và doanh nghiệp FDI trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đứng trước những tác động từ biến động kinh tế thế giới, xu hướng bảo hộ thương mại và chính sách thuế quan của một số thị trường lớn.

Trước yêu cầu duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu trong tình hình thị trường quốc tế có nhiều biến động, ngành công thương Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA), thực hiện tốt quy định về xuất xứ hàng hóa; đồng thời, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Trong 9 tháng, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đã tiếp nhận, giải quyết 9.564 hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cấp C/O, tự chứng nhận xuất xứ và tận dụng ưu đãi từ các FTA. Sở cũng rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về xuất xứ hàng hóa.