Giá vàng SJC sáng 8/10 tăng nhẹ, chênh lệnh mua - bán nới rộng thêm

Chênh lệch giá, người mua chịu rủi ro cao

Theo bảng giá của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8 giờ 32 phút ngày 8/10, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được mua vào với giá 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức niêm yết ghi nhận trước giờ mở cửa sáng nay.

Bảng niêm yết giá vàng SJC sáng 8/10. Ảnh chụp màn hình

Ở các quy cách nhỏ hơn, SJC niêm yết vàng miếng loại 5 chỉ ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143,02 triệu đồng/lượng bán ra. Loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có cùng giá mua vào, nhưng giá bán ra là 143,03 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán tính trên mỗi lượng của các loại này cao hơn loại 1 lượng từ 20.000 đến 30.000 đồng.

Với vàng nhẫn SJC 99,99%, loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào, 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ có giá mua vào tương tự, giá bán ra 142,6 triệu đồng/lượng. Các mức này tiếp tục bằng mức ghi nhận trước giờ mở cửa.

So với vàng miếng loại 1 lượng, vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn vẫn phải vượt qua khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng/lượng mới có thể hòa vốn, chưa tính chi phí khác.

Tại các thương hiệu khác, bảng giá ghi nhận trước giờ mở cửa sáng 8/10 cho thấy DOJI và PNJ cùng có mức mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Phú Quý có giá mua vào 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu được bảng tổng hợp ghi nhận ở mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào, 143,2 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch 1,5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng có mức giá mua - bán chênh lệch thấp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia tài chính, khoảng cách mua, bán trên có mức dao động từ 1,5 đến 4 triệu đồng/lượng, cho thấy mức hao hụt khi bán lại có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp. Với người đang nắm giữ vàng, mức giá doanh nghiệp thu mua quyết định số tiền thực nhận khi bán lại. Khi chênh lệch còn lớn, một nhịp tăng giá chưa chắc bù đủ khoản chênh ban đầu; nếu giá thu mua giảm, khoản thiếu hụt so với vốn mua sẽ tăng thêm.

Với mức giá hiện chưa có sự biến động kéo dài trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng vàng vẫn là tài sản tích trữ lâu dài, không nên lướt sóng để tránh sự chênh lệch mua - bán có thể kéo dài, khiến người mua lập tức chịu lỗ ngay khi vừa giao dịch và gánh trọn rủi ro khi giá quay đầu.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu giữ nguyên quan điểm thận trọng và lưu ý người dân về cách phân bổ tài sản. Nếu đã mua và đang giữ vàng, người dân nên tiếp tục nắm giữ thay vì bán tháo cắt lỗ để chuyển sang các kênh khác. Không dùng đòn bẩy tài chính trong bối cảnh giá vàng thế giới chưa rõ xu hướng, tuyệt đối không vay mượn tiền hoặc dồn toàn bộ vốn liếng của gia đình chỉ để mua vàng.

Hiện nay, tiền gửi ngân hàng tạm chiếm ưu thế. Nhìn lại nhịp lao dốc mạnh của vàng từ đỉnh lịch sử (190,9 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 2/3/2026), Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng dòng tiền nhàn rỗi đang ưu tiên tìm đến các bến đỗ an toàn hơn. Tiền gửi tiết kiệm hiện được ông đánh giá cao nhờ đáp ứng tốt cùng lúc ba tiêu chí: An toàn vốn, sinh lời ổn định và thanh khoản linh hoạt.

Vàng thế giới phục hồi sau khi chạm đáy hai tháng

Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá vàng phục hồi trong phiên giao dịch ngày 8/10 sau khi giảm mạnh trong phiên trước và chạm mức thấp nhất trong hai tháng, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 7/10 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Theo dữ liệu từ trang Kitco.com, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 7/10 (giờ New York), tức 8 giờ 45 phút ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.131,3 USD/ounce, tăng 21,4 USD, tương đương 0,52% so với phiên trước. Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.065,7 – 4171 USD/ounce.

Áp lực bán mạnh trong phiên trước chủ yếu xuất phát từ đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed cho thấy các quan chức có những đánh giá khác nhau về triển vọng lãi suất, song phần lớn vẫn lưu ý rủi ro lạm phát và khả năng cần tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, gây sức ép lên giá vàng.

Tuy nhiên, thị trường hiện không đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch dự báo khoảng 18% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, trong khi xác suất tăng vào tháng 12 ở mức khoảng 80%.

Theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, lãi suất cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu. Ông dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi lên 4.400 USD/ounce vào cuối năm, với lực đỡ chính từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Bên cạnh chính sách tiền tệ của Mỹ, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz, tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Bất kỳ dấu hiệu leo thang nào tại khu vực có vai trò quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu đều có thể làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng và thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn. Ngược lại, căng thẳng hạ nhiệt có thể làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ cho thấy nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Số việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000, cho thấy thị trường lao động đang chậm lại và làm giảm sức ép đối với Fed trong việc tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Dù vậy, một số tín hiệu lạm phát vẫn khiến thị trường thận trọng. Chỉ số giá trong lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tháng 9 tăng lên 74 điểm. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên tới 5,36%, trước khi giảm về khoảng 5,28%.

Trong những phiên tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số tâm lý người tiêu dùng và báo cáo CPI tháng 9 dự kiến công bố vào tuần tới. Thị trường lao động và lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi lạm phát cao hoặc lợi suất tiếp tục tăng có thể gây thêm sức ép.

Về kỹ thuật, sau khi giảm xuống 4.065 USD/ounce, giá vàng đã phục hồi trở lại trên 4.100 USD/ounce. Vùng 4.118 - 4.151 USD/ounce là khu vực kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua vùng này, đà phục hồi có thể được củng cố. Ở chiều ngược lại, 4.103 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần.

Nhìn chung, đợt phục hồi hiện tại cho thấy vàng đang tìm điểm cân bằng sau cú giảm mạnh, trong khi chính sách tiền tệ của Fed và diễn biến Trung Đông vẫn là những yếu tố chi phối quan trọng đối với giá vàng trong ngắn hạn.