Giới đầu tư coi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng là rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế

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Theo kết quả một cuộc khảo sát của ngân hàng Deutsche Bank được công bố ngày 7/10, các nhà đầu tư thuộc tầng lớp giàu trên toàn cầu coi việc lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng là mối đe dọa lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Đa số các nhà đầu tư tham gia khảo sát cũng tin rằng châu Á sẽ là khu vực ổn định nhất về mặt địa chính trị trong 12 tháng tới.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi ông Christian Nolting, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Deutsche Bank, trong khuôn khổ Diễn đàn Văn phòng gia đình tại các thị trường mới nổi năm 2026 diễn ra tại Singapore, sự kiện quy tụ khoảng 200 văn phòng gia đình (family office) và các cá nhân giàu có.

Trong số các văn phòng gia đình được khảo sát, 37% cho rằng lãi suất và lợi suất tăng là rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tiếp theo là lạm phát (23%) và các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo (17%).

Châu Á được 73% người tham gia khảo sát đánh giá là khu vực ổn định nhất về mặt địa chính trị trong 12 tháng tới, theo sau là Mỹ (14%), Anh và châu Âu (6%), Mỹ Latinh (4%) và Trung Đông (2%).

Tuy nhiên, 54% người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch tăng phân bổ vốn vào thị trường Mỹ trong 12 tháng tới, tiếp đó là châu Á (30%) và khu vực Anh - châu Âu (11%).

Ông Marco Pagliara, Giám đốc phụ trách các thị trường mới nổi tại bộ phận ngân hàng phục vụ tư nhân của Deutsche Bank - đơn vị quản lý gần 820 tỷ USD tài sản tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay - cho biết: "Các gia đình giàu có và văn phòng gia đình của họ đang tìm kiếm sự ổn định, các chiến lược giảm thiểu rủi ro cũng như khả năng kết nối toàn cầu”.

Trước khi có cuộc khảo sát của Deutsche Bank, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao đã là một vấn đề mà nhiều tổ chức dự báo lên tiếng cảnh báo trong thời gian gần đây.

Trong một báo cáo hồi cuối tháng 9, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay, nhận định rằng nền kinh tế thế giới đã ứng phó với cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột liên quan đến Iran tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, OECD cũng cảnh báo rằng lạm phát cao dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng và nguy cơ xung đột kéo dài vẫn đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng Stefano Scarpetta của OECD nói rằng tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng theo kiểu "bậc thang" kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, khi nền kinh tế toàn cầu liên tiếp hứng chịu các cú sốc. "Chi phí trả nợ sẽ gia tăng đúng vào thời điểm tỷ lệ nợ trên GDP đang ở mức rất cao”, ông nhấn mạnh.

Trong một bài phát biểu ngày 7/10 tại Singapore, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nói rằng nền kinh tế toàn cầu đang đương đầu ba nguồn áp lực gồm cú sốc năng lượng, làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và nợ công tăng cao.

“Lợi suất trái phiếu tăng cao đang làm gia tăng hóa đơn tiền lãi nợ công, vào đúng thời điểm ngân sách thắt chặt và các ưu tiên chi tiêu xung đột, bao gồm chi tiêu cho quốc phòng”, bà Georgieva nói.

Mối lo về nợ công và lạm phát đã khiến thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu liên tục bán tháo trong thời gian gần đây, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ của nhiều nền kinh tế phát triển từ Mỹ và Nhật Bản tới các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy… liên tục tăng lên mức cao nhất trong hàng thập kỷ.

Gần đây nhất, trong phiên giao dịch ngày 7/10, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều đạt mức cao nhất 24 năm.