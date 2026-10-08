Tỷ giá USD hôm nay (8/10): DXY bật tăng khi lợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 24 năm, Fed còn tăng lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 8/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.352,3 - 26.915,7 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.040 - 26.140 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 8/10, tỷ giá ngoại tệ ghi nhận xu hướng giảm trên diện rộng, trong đó USD giảm nhẹ, EUR và GBP đồng loạt giảm mạnh, CNY tiếp tục điều chỉnh đi xuống, trong khi JPY là đồng tiền duy nhất tăng nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giảm 10 đồng, lần lượt xuống 25.790 VND/USD và 26.170 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 8/10 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với tỷ giá EUR, đà giảm diễn ra mạnh hơn khi Vietcombank điều chỉnh tỷ giá mua vào giảm 140,08 đồng, xuống 28.350,15 VND/EUR; bán ra giảm 147,44 đồng, còn 29.845,34 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 28.516 -29.894 VND/EUR, giảm 136 đồng chiều mua và giảm 140 đồng chiều bán ra.

Tương tự, tỷ giá GBP tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra lần lượt ở mức 33.438,44 - 34.858,55 VND/GBP, giảm tương ứng 139,51 đồng và 145,41 đồng. Tại BIDV niêm yết ở mức 33.684 - 34.957 VND/GBP, giảm lần lượt 153 đồng và 148 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng mạnh 0,4% lên 102,25 điểm.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,28%, giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 5/2002. Đà tăng trong quý III cũng là mạnh nhất trong bất kỳ quý nào kể từ đầu thế kỷ.

Lợi suất trái phiếu dài hạn không chỉ phản ánh kỳ vọng về lãi suất điều hành, mà còn chịu tác động từ triển vọng lạm phát, rủi ro tài khóa, nguồn cung trái phiếu và phần bù kỳ hạn mà nhà đầu tư yêu cầu khi nắm giữ nợ Chính phủ Mỹ trong thời gian dài.

Áp lực lên lợi suất càng gia tăng sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách đồng thuận ủng hộ đợt tăng lãi suất hồi tháng 9. Phần lớn quan chức Fed cũng cho rằng thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay có thể là phù hợp.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, song đang định giá xác suất 78,3% Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12.

Kỳ vọng này cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Chỉ số DXY, đo sức mạnh của USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, hiện dao động gần mức cao nhất trong 18 tháng.

USD mạnh lên và lợi suất thực tăng cao đồng thời gây sức ép đáng kể lên thị trường vàng. Giá vàng thế giới giảm xuống vùng thấp nhất gần hai tháng, quanh 4.070 USD/ounce trong phiên giao dịch trước đó.

Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn không sinh lãi.

Ngoài ra, theo TD Securities (Canada), các kim loại quý đang chịu áp lực bán mạnh khi các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) bán ra vàng, bạc và bạch kim./.