Giá tiêu hôm nay 8/10: Việt Nam chiếm gần 1/4 lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil

Giá tiêu hôm nay ngày 8/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.500 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 8/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 8/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,09%, đạt 6.834 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok tăng 0,10% so với ngày trước đó, đạt 9.357 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l giảm 0,34% đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l giảm 1,32% đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), dựa trên số liệu của Comexstat, lũy kế 9 tháng năm 2026, Brazil xuất khẩu 65.802 tấn hồ tiêu, đạt 407,2 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và 2,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 6.188 USD/tấn, giảm nhẹ 0,2%.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Brazil trong 9 tháng, với 15.856 tấn, trị giá 96,3 triệu USD, chiếm 24,1% tổng lượng hồ tiêu Brazil xuất khẩu. Tuy nhiên, lượng hồ tiêu Brazil xuất sang Việt Nam giảm 18,1%, trong khi kim ngạch giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 9/2026, Brazil xuất khẩu 4.530 tấn hồ tiêu, đạt 27,8 triệu USD, tăng khoảng 6% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8, nhưng giảm gần 25% so với tháng 9/2025. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 337 tấn, trị giá 2 triệu USD, tăng 15,8% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 11,5% so với cùng kỳ.

Trong khi xuất khẩu sang Việt Nam suy giảm, Brazil đang mở rộng mạnh tại nhiều thị trường khác. Trong 9 tháng, xuất khẩu sang Pakistan tăng 98,6%, Ai Cập tăng 99,4%, Hoa Kỳ tăng 104,2%, Hà Lan tăng 85,1% và Thổ Nhĩ Kỳ tăng 67,9% về lượng.

Xét theo nguồn cung, bang Espírito Santo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 47.084 tấn, chiếm 71,6% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Brazil, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Pará đạt 11.351 tấn, tăng 3,7%, trong khi Bahia giảm 21,4%.

Việc Việt Nam vẫn chiếm gần một phần tư lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil cho thấy thị trường Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quan trọng đối với dòng thương mại hồ tiêu của quốc gia Nam Mỹ này, dù lượng nhập khẩu đang có xu hướng giảm.