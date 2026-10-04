Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Đồng thời, Iran cảnh báo đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản quân sự nếu Mỹ từ bỏ con đường ngoại giao.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Iran nhận được phản hồi của Mỹ đối với một đề xuất ngoại giao từ phía Iran. Kênh truyền hình Nournews dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định lập trường của Iran là vô cùng rõ ràng và kiên định. Theo đó, tuyến đường thủy huyết mạch này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực thi 7 điều kiện dựa trên Biên bản ghi nhớ (MoU) Islamabad.

Ông Qalibaf nhấn mạnh: "Bất chấp những phát ngôn khác biệt trên truyền thông, giới chức Mỹ gần đây đã đưa ra các đề xuất mới thông qua một bên trung gian. Tuy nhiên, họ cần hiểu rằng thời kỳ cố tình kéo dài tiến trình đàm phán và áp đặt các yêu cầu một chiều đã hoàn toàn chấm dứt".

Cũng trong ngày 4/10, phát biểu trước các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này đã đệ trình một kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp với Mỹ. Ông khẳng định nếu Mỹ chấp thuận kế hoạch này, eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại trong vòng 7 ngày.

Ngoại trưởng Iran giải thích rõ các điều kiện để mở cửa eo biển Hormuz gắn liền với những cam kết mà Mỹ buộc phải thực hiện.

Dù bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ ưu tiên lựa chọn giải pháp ngoại giao, song Ngoại trưởng Araqchi vẫn đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn: "Nếu Mỹ tái khởi động các hành động quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hơn bao giờ hết và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ".