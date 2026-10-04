Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể kết thúc tập trận lớn nhất trong lịch sử

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Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 3/10, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã kết thúc cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 47.000 binh sỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức quân sự cấp cao của nước này đã thị sát hoạt động trọng tâm của đợt tập trận diễn ra tại trường huấn luyện Chebarkulsky ở tỉnh Chelyabinsk ngày 2/10.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nga cho biết ngoài Nga, 6 nước gồm Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan đã cử lực lượng tham gia tập trận. Có 51 quốc gia cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận này.

Phát biểu khi thị sát cuộc tập trận, Tổng thống Putin cho biết hơn 47.000 binh sỹ đã tham gia cuộc tập trận tại 11 thao trường cũng như trên biển Caspian.

Ông bày tỏ tin tưởng kinh nghiệm mà các binh sỹ tích lũy được thông qua cuộc tập trận sẽ nâng cao hiệu quả trong việc ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh của các quốc gia.

Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026 được tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 3/10. Giai đoạn chính của cuộc tập trận diễn ra tại trường huấn luyện Chebarkulsky có sự tham gia đông nhất của các đơn vị từ Bộ Quốc phòng các nước đối tác, với đa dạng các phương tiện quân sự bao gồm thiết bị bay không người lái, hệ thống robot mặt đất và hệ thống tác chiến điện tử, thực hành các cuộc tấn công bằng xe máy, xe buggy và xe địa hình ATV, cùng các hệ thống phòng không, đạn dược dẫn đường chính xác và vũ khí chống pháo hiện đại.

Song song với cuộc tập trận Trung tâm-2026, một cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chung của Lực lượng Phản ứng Nhanh Tập thể (CRRF) thuộc CSTO cũng đã diễn ra tại trường huấn luyện Chebarkulsky với sự góp mặt của các đơn vị quân đội từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sỹ đã thực hành tấn công các vị trí giả định của địch: cuộc tấn công bắt đầu đồng thời từ nhiều hướng, với các đơn vị tấn công, được hỗ trợ bởi thiết bị bay không người lái FPV, lần lượt chiếm giữ các cứ điểm và đào hào phòng thủ mới./.