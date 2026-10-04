Iran thúc đẩy tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ

Hình minh họa. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Người phát ngôn Lục quân Iran Mohammad Akraminia chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn bán chính thức Fars đăng ngày 4/10: “Trong cuộc chiến này, chúng tôi đi đến kết luận rằng nhất định phải tăng tầm bắn tên lửa, và hiện chúng tôi đã bắt đầu triển khai theo hướng đó”.

Ông Akraminia chia sẻ lý do bắt nguồn từ việc "kẻ thù" đã triển khai lực lượng ở khoảng cách xa hơn so với bờ biển Iran, lên tới 1.000 km. Ông nhấn mạnh rằng Iran cũng đã cải thiện đáng kể tốc độ và độ chính xác của tên lửa, đồng thời cho biết các thế hệ tên lửa trong tương lai sẽ còn nhanh và chính xác hơn nữa.

Cùng ngày 4/10, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran khẳng định sẽ không có giải pháp quân sự nào cho cuộc chiến của Mỹ nhằm vào nước này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột dường như đang rơi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài: “Nếu kẻ thù một lần nữa lựa chọn con đường đối đầu quân sự, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn trước và chúng tôi sẽ tự vệ bằng sức mạnh lớn hơn nữa. Không có giải pháp quân sự nào, cũng không có giải pháp nào dựa trên các biện pháp trừng phạt mới”. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có đàm phán dựa trên công lý và sự công bằng” mới có thể chấm dứt cuộc xung đột.

Cùng ngày, trả lời họp báo tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran hiện ưu tiên mục tiêu mở lại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Mỹ thực hiện các biện pháp cụ thể để tiến tới giải pháp khôi phục hòa bình và ổn định trên tuyến đường biển quan trọng này.

Về quan hệ khu vực, ông Baghaei khẳng định Iran cam kết duy trì “quan hệ tốt đẹp” với các quốc gia láng giềng và mong muốn các nước có cách tiếp cận tương tự. Ông nhấn mạnh không quốc gia nào được cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng nhắc lại lập trường về việc eo biển Hormuz chỉ được mở lại khi đáp ứng đủ 7 điều kiện của Tehran trong Bản ghi nhớ Islamabad, thỏa thuận tạm thời giữa nước này với Mỹ hồi tháng 6. Ông Qalibaf cũng bác bỏ các đề xuất mà Mỹ đã đưa ra gần đây thông qua các trung gian, tuyên bố "thời kỳ kéo dài tiến trình và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc".

Chiến dịch oanh tạc dữ dội đã không thể mang lại kết cục dứt điểm cho cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2. Trong những tuần gần đây, Washington đã giảm bớt các hoạt động quân sự để chuyển hướng sang gây sức ép về mặt kinh tế.

Vào ngày 28/2, Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chung nhắm vào Tehran cùng nhiều thành phố khác của Iran. Iran đã đáp trả bằng các đợt tấn công sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào Israel cũng như các căn cứ và khí tài của Mỹ trong khu vực, đồng thời siết chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Lệnh ngừng bắn đạt được giữa các bên tham chiến vào ngày 8/4. Đến ngày 18/6, Iran và Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt cuộc chiến trong khu vực trên mọi mặt trận. Theo biên bản ghi nhớ này, hai nước dự kiến sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày với hạn chót vào ngày 17/8, để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới một thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.