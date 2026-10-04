Tình đoàn kết của EU-Ukraine gặp thách thức, Kiev khó tìm đường ra cho ngũ cốc

Ngũ cốc và hạt có dầu sau thu hoạch của Ukraine đang không tìm được đầu ra. (Nguồn: Getty Images)

Ukraine cần hỗ trợ đưa hàng triệu tấn ngũ cốc ra khỏi đất nước khi các cuộc tấn công nhằm vào cảng và tàu thuyền đã bước sang tháng thứ ba.

Trong tuần, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi đã tới Brussels, Bỉ, để trực tiếp kêu gọi những người đồng cấp EU hỗ trợ. Ukraine cần tăng lượng nông sản có thể vận chuyển qua châu Âu, đồng thời cần 1,1 tỷ Euro để trang trải chi phí vận chuyển tăng cao.

Nếu không được hỗ trợ, những nông dân đang thiếu tiền mặt sẽ không thể bắt đầu gieo trồng cho vụ mùa tới, khiến tình hình càng khó khăn hơn. “Điều này thực sự, thực sự cấp thiết”, ông Vysotskyi cho biết trong chuyến thăm.

Khoảng cách dai dẳng trong chính EU

Tuy nhiên, câu trả lời là không. Ba Lan và Romania, hai quốc gia sở hữu cơ sở hạ tầng quan trọng đối với việc tăng năng lực vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, cho biết không còn khả năng hoặc không có kế hoạch hỗ trợ thêm.

Báo Politico dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Romania Barna Tánczos nói rõ: “Lợi ích của nông dân trong nước vẫn là ưu tiên”. Lượng ngũ cốc Ukraine dư thừa, cùng với mực nước thấp trên sông Danube, đang khiến các cảng của Romania quá tải, cản trở nông dân nước này tiêu thụ sản phẩm.

Sự từ chối này cho thấy khoảng cách dai dẳng giữa tham vọng hỗ trợ Ukraine của EU và thực tế chính trị trong nước. Ukraine là một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn của thế giới, do đó, việc hàng hóa Ukraine tràn vào thị trường châu Âu có thể tác động trực tiếp đến sinh kế của nông dân EU, một nhóm cử tri có tiếng nói tại nhiều nước thành viên. Ngay cả trước khi giao tranh mới nhất trên Biển Đen bùng phát, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine.

Theo ông Vysotskyi, hiện chưa đến một nửa lượng nông sản xuất khẩu của Ukraine có thể được đưa ra nước ngoài thông qua các tuyến đường sắt, đường bộ và đường thủy của châu Âu. Nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, có tới 35 triệu tấn nông sản có thể bị mắc kẹt tại Ukraine trong năm nay.

Hiện tại, Romania đang tìm cách tối ưu hóa hoạt động logistics. Tháng trước, Bucharest thậm chí đã ký một bản ghi nhớ với Kiev nhằm tạo thuận lợi cho việc qua lại biên giới và tăng cường kết nối đường sắt. Tuy nhiên, ông nói: “Ai cũng biết thực tế là chúng tôi không thể tăng gấp đôi số chuyến tàu, không thể tăng gấp đôi năng lực đường bộ, đường sắt và cảng”.

Trong khi đó, tại Ba Lan, người phát ngôn Anna Szumańska cho biết trong một tuyên bố rằng, Bộ Cơ sở hạ tầng “không có kế hoạch đưa ra bất kỳ thay đổi nào nhằm tăng lượng nông sản Ukraine quá cảnh qua nước này”.

EU nỗ lực cứu vãn và bế tắc ở Ukraine

Dù chưa có hỗ trợ ngay lập tức, EU vẫn không loại trừ khả năng đưa ra phản ứng chung. Ủy viên Nông nghiệp EU Christophe Hansen nói với báo giới: “Chúng ta cần... giải quyết vấn đề này, viện dẫn những lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, ông không đưa ra cam kết cụ thể.

Một số thủ đô châu Âu đang chủ động đề xuất hỗ trợ thêm. Trong khi Ukraine hướng tới các cảng của Hà Lan và Đức như những cửa ngõ xuất khẩu mới, người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Đức cho biết Berlin “đang nỗ lực hết sức tại châu Âu để bảo đảm các tuyến xuất khẩu thay thế... được tăng cường”.

Với bối cảnh như vậy, ông Vysotskyi cho biết, ngũ cốc và hạt có dầu sau thu hoạch đang chất đống vì không tìm được người mua, khiến nông dân không có tiền để gieo trồng các loại cây vụ Đông cho mùa vụ năm sau. Theo ông, nếu tình hình tiếp diễn đến mùa Xuân, diện tích gieo trồng thậm chí có thể giảm 35-40%.

Tác động sẽ không chỉ dừng lại ở châu Âu. Theo một báo cáo gần đây của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), khi Nga và Ukraine tiếp tục tấn công lẫn nhau tại Biển Đen, hơn 17% lượng ngũ cốc được giao dịch trên thị trường quốc tế có thể bị ảnh hưởng do xuất khẩu từ hai nước sụt giảm.

Báo cáo cảnh báo số người rơi vào tình trạng thiếu đói cấp tính do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Biển Đen có thể vượt tổng số thương vong được ghi nhận trong giao tranh Nga-Ukraine.