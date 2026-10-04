Dòng dầu qua Hormuz phục hồi, thị trường vẫn chịu nhiều sức ép

Gần 13 triệu thùng dầu đã rời khỏi Hormuz mỗi ngày trong những ngày gần đây. (Ảnh: AFP)

Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa có bước đột phá nào đáng kể. Theo kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, Iran tuyên bố đã nhận được phản hồi từ Hoa Kỳ về đề nghị mở lại eo biển chiến lược này, vốn bị Tehran phong tỏa kể từ tháng 3/2026.

Nhưng trong cuộc đối đầu này, Iran dường như đang mất đi một lợi thế lớn. Dầu mỏ một lần nữa đang chảy qua eo biển Hormuz và đang tiến gần đến mức trước chiến tranh, theo một số công ty phân tích hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu. Theo Kpler, công ty lập bản đồ dòng chảy dầu toàn cầu theo thời gian thực, gần 13 triệu thùng dầu đã rời khỏi Hormuz mỗi ngày trong những ngày gần đây, chỉ ít hơn 1 triệu thùng so với trước khi lệnh phong tỏa bắt đầu. Mặc dù có sự phục hồi này, giá dầu thô dự kiến ​​vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Tình hình vẫn chưa ổn định sau bảy tháng bế tắc

Trữ lượng dầu mỏ toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông. Bị cạn kiệt nghiêm trọng trong bảy tháng qua của cuộc xung đột, các nguồn dự trữ này cần phải được bổ sung. Quá trình này tất nhiên sẽ mất thời gian và gây áp lực lên nhu cầu dầu thô toàn cầu.

Hơn nữa, năng lực lọc dầu ở các nước vùng Vịnh đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong chiến tranh. Do đó, các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới đang hoạt động hết công suất để cố gắng bù đắp. Nhưng bất chấp điều đó, xăng và đặc biệt là dầu diesel vẫn được đưa ra thị trường với số lượng rất nhỏ.

Một vấn đề khác, mặc dù các ngân hàng lớn và các nhà phân tích đều đồng ý rằng dầu thô một lần nữa đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhưng rất khó để biết chính xác khối lượng dầu rời cảng mỗi ngày là bao nhiêu. Khối lượng vẫn biến động, điều này không giúp trấn an các nhà đầu tư về lâu dài.

Cuối cùng, một phần nhờ sự hỗ trợ của Hải quân Hoa Kỳ mà các tàu chở dầu có thể rời eo biển Hormuz mà không bị Iran nhắm mục tiêu. Sự hỗ trợ cực kỳ tốn kém này có thể bị Hoa Kỳ rút lại bất cứ lúc nào, có khả năng gây ra tình trạng tắc nghẽn mới ở eo biển.

Nh.Thạch