Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Theo hãng thông tấn Fars của Iran ngày 4/10, các hình ảnh vệ tinh mới được công bố về Căn cứ Không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia cho thấy thêm những chi tiết về thiệt hại đối với các khí tài quân sự Mỹ được triển khai tại đây sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Iran.

Các ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 6/2026 và gần đây xuất hiện trên Google Maps (xem dưới đây) cho thấy dấu hiệu hư hại tại một số khu vực của căn cứ, trong đó có những cơ sở được quân đội Mỹ sử dụng.

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ. Ảnh: Google Map

Một trong những chi tiết đáng chú ý là một máy bay trinh sát và tình báo RE-3A của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia bị hư hại nghiêm trọng.

Hình ảnh cho thấy bộ phận ổn định ngang của máy bay không còn nguyên vẹn, đồng thời xuất hiện những dấu hiệu được cho là nhiên liệu rò rỉ xung quanh máy bay.

Chiếc RE-3A bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Các cuộc tấn công này cũng phá hủy một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3G Sentry (AWACS) cùng một máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ tại căn cứ.

Các hình ảnh mới còn cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ hai máy bay KC-135R và E-3G.

Hai chiếc máy bay Mỹ của đã bị tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công và phá hủy trong cuộc xung đột.

Các dấu vết hư hại và cháy vẫn có thể quan sát tại những vị trí trước đây hai máy bay này đỗ.

Phân tích hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số cơ sở quân sự được lực lượng Mỹ sử dụng tại Căn cứ Không quân Prince Sultan đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Các công trình được đề cập gồm khu nhà ở của quân nhân, một phần khu nhà ở quân sự, các công trình chứa thiết bị và một nhà chứa máy bay được sử dụng cho máy bay C-130.

Căn cứ Không quân Prince Sultan là một trong những địa điểm triển khai nhân lực và khí tài không quân của Mỹ tại Saudi Arabia.

Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá mức độ thiệt hại tại nhiều khu vực của căn cứ sau các cuộc tấn công của Iran.