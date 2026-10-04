Chiến lược mới của Nga khi tăng cường oanh tạc cầu huyết mạch ở Kiev

Hiện trường đổ nát tại Kiev, Ukraine, sau các cuộc không kích của Nga ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Anh đồng thời lưu ý rằng cầu Pivdennyi (cầu Nam) cũng đã hứng chịu 5 cuộc tấn công trong 1/10 và 2/10, trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các đợt tập kích đường không nhằm vào Kiev bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trang bị động cơ phản lực vốn gây nhiều khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận Kiev hiện tiêu diệt 57% số thiết bị bay không người lái (UAV) động cơ phản lực, so với tỷ lệ khoảng 85% đối với các biến thể cũ hơn.

Nga tuyên bố thiết bị bay không người lái của họ đã đánh trúng hai cây cầu này vì chúng được sử dụng để vận chuyển binh lính và hàng hóa của Ukraine.

Đây được coi là chiến lược mới của Nga. Kiev cũng như phần lớn các khu vực khác của Ukraine, bị chia cắt bởi dòng sông Dnipro. Phần đông người dân di chuyển từ bờ Đông nơi chủ yếu là khu dân cư sang bờ Tây để làm việc.

Các cuộc tấn công của Nga đã làm đứt gãy mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt bắc qua sông Dnipro, chia cắt thành phố Kiev làm đôi. Giới chức Ukraine đã vạch ra các phương án dự phòng, bao gồm sử dụng phà hoặc dựng cầu phao để duy trì kết nối cho Kiev trong trường hợp các cây cầu bị phá hủy.

Trong một diễn biến khác, Mỹ đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Các đặc phái viên chủ chốt của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Kiev vào ngày 6/9.

Ngày 25/9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Moskva và Kiev.

Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể.

Trước đó, vào ngày 15/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về vấn đề Ukraine, song không thay đổi lập trường về việc ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện sát biên giới Nga.